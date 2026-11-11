Á hậu Giang Thanh muốn dựng thư viện cho trẻ vùng sâu: "Quê hương luôn là nơi tôi muốn tìm về"

Sinh năm 1983 tại Bến Tre, lớn lên ở Mỹ Tho, Giang Thanh sang Mỹ từ năm 10 tuổi. Trưởng thành trong gia đình có bốn đời làm giáo viên, cô sớm có tình yêu với tri thức và việc học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp NC State University (Mỹ), cô tiếp tục theo đuổi công việc giảng dạy và các hoạt động cộng đồng.

Năm 2016, Giang Thanh giành danh hiệu á hậu Việt Nam toàn cầu tại California. Năm 2019, cô tiếp tục đoạt Hoa khôi Du lịch tại Bali. Tuy nhiên, thay vì hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô tập trung vào công việc chuyên môn và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là người Việt học tập, sinh sống tại nước ngoài.

Năm 2026, Giang Thanh thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để giải quyết công việc. Tận dụng kinh nghiệm sinh sống, học tập tại Mỹ, cô hỗ trợ người Việt tìm hiểu các thủ tục visa định cư, du lịch, du học. Cô cũng đồng hành với du học sinh Việt Nam tại Mỹ, giải đáp những vấn đề trong cuộc sống và giúp thích nghi với môi trường mới.

"Tôi luôn tin vào giáo dục. Hiện tại, tôi đang hỗ trợ các bạn du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ để các bạn sớm hòa nhập với cuộc sống", Giang Thanh chia sẻ.

Từng nhận học bổng toàn phần, cô hiểu cơ hội học tập có thể tạo ra bước ngoặt đối với tương lai của một người trẻ. Theo Giang Thanh, bên cạnh kiến thức, sự hỗ trợ và động viên từ thầy cô cũng là yếu tố quan trọng giúp cô vượt qua khó khăn trong quá trình trưởng thành.

"Có những lúc tôi cũng mệt mỏi nhưng tôi luôn nhớ mình đã may mắn nhận được sự động viên, dìu dắt của các thầy cô. Bây giờ, tôi muốn lan tỏa sự may mắn ấy đến các bạn trẻ Việt Nam, giúp các em có thêm cơ hội trên hành trình chinh phục tri thức", cô nói.

Bên cạnh việc hỗ trợ du học sinh, Giang Thanh còn mong muốn tổ chức các lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Ý tưởng này đã được cô ấp ủ từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa có điều kiện triển khai thành chương trình cụ thể.

Dự kiến trong năm 2027, nếu sức khỏe ổn định, cô sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Một trong những địa điểm được Giang Thanh cân nhắc là Lâm Đồng, nơi cô mong muốn góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với ngoại ngữ và điều kiện học tập tốt hơn.

Giang Thanh cho biết cô muốn bắt đầu từ quy mô nhỏ, trực tiếp gặp gỡ và giảng dạy để hiểu nhu cầu của các em trước khi tính đến việc mở rộng. Với cô, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ giúp trẻ em tiếp cận thêm nguồn tri thức và có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Xa hơn, trong khoảng 5-10 năm tới, Giang Thanh mong muốn xây dựng một không gian đọc sách, học tập dành cho trẻ em vùng sâu. Đây sẽ là nơi các em có thể đọc sách, tìm hiểu kiến thức và khám phá những điều mới mẻ.

"Quê hương luôn là nơi tôi muốn tìm về. Cảm giác ấy rất dịu êm. Tôi chưa dám nói trước mình sẽ làm được đến đâu nhưng điều mong muốn nhất là có một thư viện sách hoặc một nơi để các em nhỏ ở vùng sâu có thể đến học tập, tìm hiểu kiến thức", cô chia sẻ.

Hiện tại, Giang Thanh chưa công bố dự án cụ thể hay quy mô thực hiện. Cô cho biết muốn từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai những dự định này. Từ trải nghiệm của bản thân, người đẹp hy vọng có thể góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương.