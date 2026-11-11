Đình Bắc tỏa sáng, ĐT Việt Nam thắng 2-0 Đài Bắc Trung Hoa dịp FIFA Days

Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa (H1)

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Phút 90+4: Hết giờ! Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 thuyết phục dành cho tuyển Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân giải giao hữu Casper Cup 2026.

Phút 87: Không vào! Từ quả tạt chuẩn xác của Hồng Phúc, Văn Tùng bật cao đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài đầy đáng tiếc ở cự ly chưa đầy 5m.

Phút 86: Nguyễn Đình Bắc được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Nguyễn Thanh Nhàn.

Phút 80: Đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công nhanh với pha bứt tốc của Văn Tùng. Tuy nhiên, đường căng ngang tiếp theo của tiền đạo này đã bị hậu vệ Đài Loan kịp thời can thiệp.

Phút 73: Tuyển Việt Nam chủ động nhường thế trận và giảm nhịp độ trận đấu. HLV Kim Sang-sik cũng có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung Văn Tùng vào sân thế chỗ Olaha Mạnh Đức.

Phút 58: VÀOOOOO! Đình Bắc nhân cách biệt lên 2-0 với pha dứt điểm chéo góc ấn tượng, không có cơ hội để thủ môn đối phương cản phá.

52: Khuất Văn Khang thực hiện pha đột phá ấn tượng xuống sát đường biên ngang rồi căng căng vào trong, nhưng tiếc là không có đồng đội nào kịp cắt mặt dứt điểm trước khung thành đối phương.

Phút 49: Nguy hiểm! Sau chuỗi phối hợp ăn ý của tuyển Việt Nam, Nguyễn Trần Việt Cường áp sát khung thành đối phương nhưng tiếc là không kịp dứt điểm.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45+2: Không vào! Olaha Mạnh Đức tì đè đè người thông minh, hãm bóng bằng ngực đẹp mắt rồi tung cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc. Đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Phút 41: Không vào! Đình Bắc táo bạo tung cú dứt điểm từ rất xa nhưng bóng đi thiếu chuẩn xác.

Phút 32: Nguy hiểm! Hàng thủ Việt Nam sơ hở khi Nhật Minh để mất bóng nguy hiểm ở sân nhà. May mắn cho đội chủ nhà là cú dứt điểm sau đó của đối phương chỉ đưa bóng đi cắt ngang khung thành Patrik Lê Giang.

Phút 25: Không được!!! Minh Phúc vừa dứt điểm ra ngoài ở tư thế thuận lợi dù Minh Khoa có pha chuyền bóng tốt.

Phút 21: VÀO! 1-0 cho Việt Nam! Tận dụng pha chuyền về bất cẩn của cầu thủ Đài Loan, Olaha Mạnh Đức cướp bóng rồi phối hợp nhịp nhàng với Hồng Phúc trước khi tự mình dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Phút 15: Từ điểm đá phạt ngoài vòng cấm, Đình Bắc quyết định dứt điểm thẳng nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút 10: Đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận nhưng vẫn chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kín kẽ của đối phương.

Phút 5: Tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin, không để đối thủ có cơ hội lên bóng quá nhiều.

Trận đấu bắt đầu: Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ.

ĐT Việt Nam khởi động:

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam:

Một số hình ảnh sân Thiên Trường trước trận đấu:

Ảnh: MD

Thông tin trước trận đấu

Trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế diễn ra lúc 19h00 ngày 11/11/2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) giữa Đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được xem là phép thử quan trọng cho những thử nghiệm mới của HLV Kim Sang-sik.

Ảnh: FPT Play

Việc Asian Cup 2027 dời lịch thi đấu mang đến cơ hội thuận lợi để chiến lược gia người Hàn Quốc làm mới lực lượng. Ở đợt tập trung lần này, Đội tuyển Việt Nam trình làng đội hình tươi mới với 12 tân binh cùng hàng loạt nhân tố ít khi góp mặt. Mỗi phút thi đấu trên sân Thiên Trường sẽ là bài kiểm tra thực tế để các cầu thủ trẻ khẳng định giá trị và ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Để vận hành cỗ máy nhiều nhân tố mới, vai trò của các trụ cột giàu kinh nghiệm trở nên then chốt. Ở hàng thủ, Patrik Lê Giang và Thành Chung đóng vai trò điểm tựa để chỉ huy tuyến phòng ngự. Tại tuyến giữa, Minh Khoa là mắt xích quan trọng điều tiết nhịp độ trận đấu, trong khi trên hàng công, Đình Bắc sẽ giữ nhiệm vụ kết nối và tạo không gian cho những nhân tố như Thanh Nhàn hay Olaha Mạnh Đức bùng nổ.

Xét về tương quan sức mạnh, Đội tuyển Việt Nam (hạng 99 FIFA) vượt trội so với Đài Bắc Trung Hoa (hạng 174 FIFA). Khoảng cách 75 bậc trên bảng xếp hạng là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, trước đối thủ nhiều khả năng sẽ chủ động chơi lùi sâu dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Ross, các chiến binh sao vàng cần sự kiên nhẫn, tính đột phá cùng sự tự tin để khai thông thế bế tắc, qua đó tích lũy thêm những phương án chiến thuật chất lượng cho chặng đường phía trước.