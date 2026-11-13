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Cát Phượng chia sẻ về thông tin bị bắt: "Em muốn bình yên, em già rồi"

| | Lifestyle

"Quá trời người alo tui hỏi: Em ổn không? Cô được về nhà chưa cô? Chị Cát sao ra nông nỗi này vậy chị Cát?...", Cát Phượng chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin cô bị bắt. Nữ nghệ sĩ cho biết nhiều người thân, bạn bè liên tục gọi điện hỏi thăm khiến cô bất ngờ và phải lên tiếng đính chính.

Cát Phượng viết: "Ngủ dậy lúc 11h30, viết vội kịch bản ngắn gửi vào group để các trò tập bài. Sau đó tập thể hình… Rồi tự nhiên thấy quá trời người alo tui hỏi em ổn không? Cô được về nhà chưa cô? Chị Cát sao ra nông nỗi này vậy chị Cát?... Chuyện gì nữa vậy trời ơi! Em là người sống lạc quan, tích cực và tràn đầy năng lượng nha trời ơi…".

Đính kèm bài viết là hình ảnh chụp màn hình một số tài khoản lan truyền thông tin thất thiệt. Phần lớn các tài khoản này không nêu rõ tên người bị bắt tuy nhiên có 1 tài khoản viết tắt tên 1 nữ nghệ sĩ là C.Ph khiến Cát Phượng bị réo tên trên mạng xã hội.

Nữ nghệ sĩ trực tiếp nhắn nhủ những tài khoản đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, yêu cầu gỡ bỏ nội dung khiến nhiều người hiểu lầm cô bị bắt. Cô tuyên bố sẽ nhờ cơ quan an ninh mạng truy tìm người đứng sau tài khoản nếu thông tin không được đính chính, đồng thời nhờ luật sư xử lý vụ việc.

Cát Phượng viết: "Nếu bạn không gỡ xuống, tôi chính thức nhờ đến an ninh mạng truy bạn ở đâu? Tài khoản ảo vẫn truy ra được nhé bạn. Và tiếp đến tôi nhờ luật sư… Khi đó bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vu khống nhé bạn".

Cuối bài viết, nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn được yên ổn, không bị cuốn vào những thông tin thất thiệt. Cô viết: "Hãy để em yên mấy anh mấy chị ơi. Em muốn bình yên, em già rồi. Mất năng lượng thiệt chớ".

Cùng thời điểm, nghệ sĩ Bình Tinh cũng lên tiếng bác bỏ thông tin liên quan đến việc nghệ sĩ bị bắt vì chất cấm. Trong livestream, cô khẳng định không có chuyện này xảy ra và mong mọi người chia sẻ lời đính chính của mình.

Bình Tinh nói: "Dạ không hề có chuyện này xảy ra. Mọi người lưu lại lời nói này của Bình Tinh nha. Để mọi người chia sẻ rộng rãi giùm".

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh thêm: "Em khẳng định một lần nữa chưa có một ca sĩ, nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà em. Nếu em che giấu hay ngụy biện, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Theo A Ly

Phụ Nữ Mới

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