Cát Phượng lên tiếng nóng về thông tin bị bắt

Tối 12/11, nghệ sĩ Cát Phượng gây chú ý khi đăng tải bài viết đính chính trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có nội dung khiến nhiều người liên tưởng đến việc cô bị bắt. Nguồn cơn xuất phát từ loạt bài đăng của tài khoản ẩn danh với nội dung là nhiều nghệ sĩ bị bắt vì liên quan đến chất cấm. Không chỉ vậy, các bài đăng này còn dùng từ viết C.P khiến dư luận hoang mang. Bên dưới bài viết, một số bình luận tiếp tục suy đoán danh tính người được nhắc đến, trong đó có người gọi tên Cát Phượng.

Trước sự việc, nữ nghệ sĩ tỏ ra bức xúc vì bất ngờ bị kéo vào câu chuyện chưa được kiểm chứng. Cô cho biết thời điểm thông tin lan truyền, bản thân vẫn đang làm việc bình thường và cảm thấy hoang mang khi nhiều người nhắc đến tên mình. Nữ nghệ sĩ yêu cầu tài khoản đưa tin gỡ bỏ nội dung và cảnh báo sẽ nhờ cơ quan an ninh mạng xác minh nếu người đăng không thực hiện. Cô cũng cho biết sẽ tìm đến luật sư và đề nghị người đưa thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nội dung sai sự thật.

Cát Phượng yêu cầu tài khoản rao tin sai sự thật về mình phải gỡ bài viết ngay lập tức

Động thái của Cát Phượng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với việc nữ nghệ sĩ lên tiếng trước thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cho rằng những bài đăng ẩn danh với nội dung mập mờ rất dễ khiến người nổi tiếng bị kéo vào những đồn đoán không đáng có.

Cát Phượng sinh năm 1970, là nghệ sĩ quen mặt với khán giả qua nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu kịch lẫn phim ảnh. Cô từng tham gia các vở diễn, chương trình hài và phim truyền hình, điện ảnh, được nhớ đến bởi lối diễn xuất tự nhiên, có màu sắc riêng. Một số tác phẩm gắn với tên tuổi nữ nghệ sĩ có thể kể đến như Đất Phương Nam, Hạnh Phúc Của Mẹ và các hoạt động tại sân khấu kịch.

Trong sự nghiệp, Cát Phượng từng có thời gian hoạt động sôi nổi ở sân khấu kịch, đồng thời tham gia nhiều chương trình giải trí. Năm 2010, cô tiếp tục giành giải Mai Vàng với vai Nương trong kịch Cánh đồng bất tận. Cô cũng được chú ý bởi cá tính thẳng thắn, thường xuyên chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội.

Cát Phượng từng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có một con trai chung trước khi chia tay. Sau đó, cô có 12 năm gắn bó với Kiều Minh Tuấn. Cả hai xác nhận chia tay vào tháng 5/2020. Hiện tại, ngoài việc đi diễn, Cát Phượng còn kinh doanh, tổ chức show diễn.

Cát Phượng là gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu và truyền hình

Ảnh: FBNV