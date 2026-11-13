Phương Oanh: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải sống..."

Mới đây, diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc cùng hai con song sinh Jimmy và Jenny. Trong khung hình được đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục truyền thống Hàn Quốc, đứng giữa khung cảnh mang kiến trúc cổ kính, hai bên là hai nhóc tỳ cũng được mặc trang phục đồng điệu. Khoảnh khắc ba mẹ con bên nhau nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Phương Oanh để lại dòng bình luận đầy suy ngẫm: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống, làm việc, xinh đẹp và yêu thương, mọi người nhỉ?". Nữ diễn viên còn gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm cho gia đình mình: "Ba mẹ con cháu cảm ơn những yêu thương, ngọt ngào của mọi người ạ".

Phương Oanh nhắn nhủ về cuộc sống hiện tại của mình

Những chia sẻ ngắn gọn của Phương Oanh nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, gửi lời động viên và mong nữ diễn viên giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục chăm sóc bản thân cũng như hai con. Sau những biến động trong cuộc sống riêng, động thái này được xem như cách Phương Oanh thể hiện mong muốn hướng về những điều tích cực, không để bản thân bị cuốn vào những chuyện đã qua.

Trước đó, trong chuyến đi Hàn Quốc, Phương Oanh cũng chia sẻ hình ảnh vừa làm việc vừa đưa Jimmy và Jenny đi trải nghiệm. Nữ diễn viên tiết lộ, cô sang xứ kim chi để thực hiện bộ ảnh thời trang và quay nội dung quảng cáo. Sau khi hoàn thành công việc, cô tranh thủ đưa hai con đến nông trại, ngắm cảnh và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau. Phương Oanh cho biết việc đưa trẻ nhỏ đi cùng khiến lịch trình bận rộn hơn, nhưng cô trân trọng cơ hội được đồng hành và chứng kiến các con lớn lên.

"Các con đang ở tuổi ăn tuổi nghịch nên nhiều lúc mẹ cũng bở hơi tai mới chạy theo kịp. Đưa con đi cùng thì mẹ chẳng có thời gian để chụp ảnh sống ảo ở cánh đồng hoa bát ngát, hay nhan nhản uống cà phê ngắm hoàng hôn buông xuống sông Hàn. Nhưng Oanh vẫn cảm thấy rất xứng đáng vì tuổi thơ của con chẳng quay lại lần 2 nên mọi khoảnh khắc cùng nhau bây giờ đều rất đáng giá", Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống về sau

Phương Oanh cân bằng công việc và cuộc sống để đồng hành trong giai đoạn lớn lên của các con

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh vẫn duy trì nhiều công việc song song với việc chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên cho biết ngày mới thường bắt đầu từ 6h30 sáng để đưa hai con đến trường. Sau đó, cô trở về xử lý công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác, lên kịch bản cho các vlog quảng cáo và giải quyết những đầu việc kinh doanh.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Phương Oanh còn phát triển nội dung trên mạng xã hội, thực hiện các vlog ẩm thực và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu. Cô cũng xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh cho các bộ sưu tập thời trang.

Về diễn xuất, dự án truyền hình gần nhất của Phương Oanh là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, lên sóng năm 2025. Sau khoảng hai năm tạm gác hoạt động nghệ thuật để sinh con và chăm sóc gia đình, cô trở lại màn ảnh với một vai diễn nhiều cảm xúc.

Nói về giai đoạn hiện tại của mình, Phương Oanh cho rằng phụ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, hay phải từ bỏ sở thích cá nhân khi bước vào một giai đoạn mới. Cô muốn được làm việc, khám phá những điều mới mẻ, chăm chút vẻ ngoài và theo đuổi mục tiêu riêng, đồng thời tận hưởng những niềm vui bình dị như nấu ăn, chơi cùng các con và ở bên những người thân yêu.

Phương Oanh vừa đóng phim, vừa kinh doanh, quay vlog và là mẹ bỉm chăm cặp nhóc tỳ song sinh

Ảnh: FBNV