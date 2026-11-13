Lý Nhược Đồng đúng là không chịu già: 60 tuổi dáng vẫn săn chắc, tóc đẹp như quảng cáo dầu gội, bí quyết nằm ở những món đồ ít ai ngờ!

Nhắc đến Lý Nhược Đồng, khán giả lập tức nhớ đến nàng Tiểu Long Nữ đẹp thoát tục trong Thần điêu đại hiệp. Hơn 30 năm trôi qua, nữ diễn viên vẫn khiến người ta phải xuýt xoa trước nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc và đặc biệt là mái tóc dài đen mượt đáng ghen tị. Mới đây, Lý Nhược Đồng còn khiến hội chị em bất ngờ khi tiết lộ rằng mái tóc đẹp của mình không hoàn toàn nhờ trời sinh. Theo nữ diễn viên, chỉ khoảng 1/3 là nhờ gen di truyền từ mẹ, phần còn lại đến từ quá trình chăm sóc cực kỳ kiên trì. Đáng nói, trong vòng một năm rưỡi, cô đã trải nghiệm tới 159 sản phẩm chăm sóc tóc để tìm ra những lựa chọn phù hợp.

Mái tóc đẹp không chỉ nhờ gen: 1/3 là di truyền, phần còn lại phải tự chăm

Mở đầu video, người đẹp hài hước hỏi những người theo dõi: "Các chị em có phải đang rất ngưỡng mộ mái tóc dài của tôi không?". Sau đó, cô tiết lộ rằng khoảng một phần ba vẻ đẹp của mái tóc đến từ gen di truyền của mẹ, phần còn lại là nhờ bản thân duy trì thói quen chăm sóc tóc trong thời gian dài.

"1/3 là gen của mẹ, phần còn lại đều nhờ tôi kiên trì chăm sóc rất kỹ sau này", cô chia sẻ.

Đáng chú ý, người đẹp cho biết trong khoảng một năm rưỡi, cô đã trải nghiệm tổng cộng 159 sản phẩm chăm sóc tóc. Những món đồ xuất hiện trong video chỉ là một phần rất nhỏ của số sản phẩm được thử nghiệm. Con số này phần nào cho thấy mức độ đầu tư của cô dành cho mái tóc. Tuy nhiên, người đẹp cũng nhấn mạnh rằng da đầu và chất tóc của mỗi người là khác nhau, vì vậy không thể áp dụng một công thức duy nhất cho tất cả.

Đây là điều khá quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong chăm sóc tóc. Người có da đầu nhiều dầu sẽ có nhu cầu khác với người có da đầu khô, trong khi tóc nhuộm, tóc tẩy hoặc thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt cũng cần chế độ chăm sóc riêng.

Một sản phẩm đem lại hiệu quả với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Vì vậy, thay vì mua theo những lời giới thiệu hấp dẫn, chị em nên bắt đầu bằng việc xác định tình trạng da đầu và những vấn đề thực sự cần cải thiện.

Muốn tóc bóng mượt, đừng bỏ quên bước chăm sóc trước khi gội

Người đẹp nhắc đến một sản phẩm khá thú vị: Dầu dưỡng da đầu sử dụng trước khi gội, hay còn gọi là pre-wash oil. Theo hướng dẫn của cô, sản phẩm được nhỏ trực tiếp lên da đầu, sau đó massage và để khoảng 30 phút trước khi gội sạch.

Điều khiến người đẹp bất ngờ là cảm giác sau khi sử dụng. Cô cho biết tóc có vẻ hơi dầu ngay sau khi gội, nhưng đến ngày hôm sau, da đầu lại có cảm giác ít tiết dầu hơn. Trải nghiệm này khiến cô tiếp tục sử dụng sản phẩm trong quy trình chăm sóc của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cảm nhận da đầu bớt dầu sau khi dùng dầu dưỡng chưa đủ để khẳng định sản phẩm có khả năng kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn. Hiệu quả còn phụ thuộc thành phần, tình trạng da đầu và cách sử dụng.

Với những người có da đầu dầu, dễ bị viêm nang lông hoặc viêm da tiết bã, việc thoa dầu trực tiếp lên da đầu có thể không phù hợp. Nếu muốn thử phương pháp này, nên kiểm tra hướng dẫn của sản phẩm và theo dõi phản ứng của da đầu.

Đối với tóc khô, xơ và dễ gãy, một số loại dầu dưỡng phù hợp có thể được sử dụng trước khi gội để giảm ma sát và hạn chế tình trạng tóc mất độ mềm mại. Nhưng không nhất thiết ai cũng phải bổ sung bước này.

Tẩy tế bào chết da đầu: Món đồ khiến cô mê mẩn nhưng không phải càng dùng nhiều càng tốt

Một món đồ khác được người đẹp đặc biệt yêu thích là sản phẩm tẩy tế bào chết da đầu. Cô cho biết sản phẩm giúp làm sạch dầu thừa tích tụ, đồng thời có kết cấu dịu nhẹ và hương thơm dễ chịu.

"Tôi thực sự đã phải lòng sản phẩm tẩy tế bào chết da đầu này", cô chia sẻ.

Trên thực tế, việc làm sạch da đầu đúng cách có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tóc. Bã nhờn, tế bào chết và cặn sản phẩm tạo kiểu có thể tích tụ nếu da đầu không được vệ sinh phù hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết chuyên dụng. Với phần lớn mọi người, gội đầu bằng sản phẩm phù hợp và làm sạch kỹ da đầu đã có thể đáp ứng nhu cầu vệ sinh thông thường.

Những sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc chà xát mạnh có nguy cơ gây kích ứng. Người có da đầu nhạy cảm, đang bị viêm hoặc có tổn thương nên thận trọng hơn. Điều đáng học hỏi từ chia sẻ của người đẹp không phải là bổ sung càng nhiều sản phẩm càng tốt, mà là quan tâm đến da đầu thay vì chỉ chăm chăm dưỡng phần ngọn tóc.

Muốn có mái tóc như lụa, cần chăm cả da đầu lẫn thân tóc

Người đẹp nhấn mạnh rằng muốn có mái tóc bóng mượt như lụa thì không thể chỉ tập trung vào da đầu hoặc chỉ chăm sóc phần đuôi tóc. Theo cô, da đầu sạch và khỏe cần đi cùng thân tóc mềm mại, bóng mượt. Đó là lý do quy trình chăm sóc nên được xây dựng theo nhu cầu của từng vùng tóc.

Đối với da đầu, điều quan trọng là làm sạch phù hợp với mức độ tiết dầu, tránh để sản phẩm tạo kiểu tích tụ và hạn chế những thao tác gây kích ứng. Trong khi đó, phần thân và ngọn tóc thường cần được dưỡng để giảm khô xơ, rối và gãy do ma sát hoặc tác động nhiệt.

Chị em có thể tham khảo một quy trình đơn giản gồm gội đầu với tần suất phù hợp, sử dụng dầu xả chủ yếu ở thân và ngọn tóc, bổ sung sản phẩm dưỡng khi cần và hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt độ quá cao. Với tóc dài, việc chải tóc nhẹ nhàng, tránh kéo giật khi tóc rối cũng rất quan trọng.

Đặc biệt, đừng quên rằng độ dày, tốc độ mọc và kết cấu tóc chịu ảnh hưởng đáng kể từ di truyền, tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Không có sản phẩm nào bảo đảm biến mái tóc mỏng tự nhiên thành tóc dày chỉ sau vài lần sử dụng.

Chi tiết người đẹp đã thử tới 159 sản phẩm trong một năm rưỡi nghe có vẻ choáng ngợp, nhưng không có nghĩa chị em cần đầu tư số lượng tương tự. Đôi khi, tìm được vài món đồ thực sự phù hợp và sử dụng đều đặn lại hiệu quả, tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc liên tục chạy theo sản phẩm mới.

Sau cùng, bí quyết đáng tham khảo nhất từ mái tóc óng ả của mỹ nhân này có lẽ không nằm ở một chai dầu dưỡng hay hũ tẩy tế bào chết cụ thể. Đó là việc hiểu mái tóc của mình cần gì, chăm sóc đúng cách và đủ kiên nhẫn để duy trì thói quen lâu dài.