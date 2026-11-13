Thị trường châu Âu khởi sắc, du lịch Việt Nam thêm động lực tăng trưởng. Ảnh: Đặng Hiếu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, châu Âu trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đồng thời đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của lượng khách quốc tế.

Việt Nam đón 3,22 triệu lượt khách từ châu Âu, chiếm 16,5% tổng lượng khách quốc tế, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, châu Á tiếp tục giữ vị trí thị trường nguồn lớn nhất với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách, tăng 7,3%.

Xét về mức tăng, châu Âu đóng góp thêm khoảng 1,09 triệu lượt khách, cao hơn mức tăng 992.000 lượt của châu Á. Kết quả này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thị trường đường xa trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong các thị trường châu Âu, Nga nổi bật với 1,25 triệu lượt khách, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của khu vực. Ba Lan tăng 45,8%, Thụy Sĩ tăng 23,1%, Cộng hòa Czech tăng 21,9% và Thụy Điển tăng 21,4%.

Sự tăng trưởng này gắn với nhiều lợi thế của du lịch Việt Nam, từ môi trường an ninh, an toàn, chính sách thị thực thuận lợi đến mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng và hệ thống sản phẩm đa dạng.

Đà tăng trưởng của khách châu Âu mở ra cơ hội khai thác sâu hơn những dòng sản phẩm có thế mạnh của du lịch Việt Nam. Các điểm đến biển như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang có lợi thế về nghỉ dưỡng; trong khi Hà Nội, Huế, Hội An, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình và đồng bằng sông Cửu Long có khả năng phát triển các hành trình khám phá văn hóa, di sản và thiên nhiên.

Du khách Nga tăng trưởng nổi bật với 1,25 triệu lượt khách, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của khu vực. Ảnh: Đặng Hiếu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các chương trình xúc tiến, quảng bá tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga sẽ tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy lượng khách trong giai đoạn cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng cho năm 2027.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh, kết quả tăng trưởng từ châu Âu là tín hiệu tích cực đối với định hướng đa dạng hóa thị trường của Việt Nam. Để duy trì sức hút, ngành du lịch cần chuyển lợi thế về tài nguyên và chính sách thành những sản phẩm có sức cạnh tranh, chất lượng dịch vụ đồng đều và giá trị trải nghiệm cao hơn.



