Việt Nam sắp có cửa hàng đầu tiên của thương hiệu đồ ăn nổi tiếng, được vinh danh tốt nhất nước Mỹ, nằm ngay “phố nhà giàu” ở TP.HCM: Sở hữu 738 cửa hàng trên toàn cầu, vừa đạt doanh thu hơn 1,2 tỷ USD

Ngày 11/11/2026, thương hiệu đồ ăn Shake Shack của Mỹ chính thức công bố địa điểm mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Cơ sở sẽ được đặt ở số 24 đường Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM. Cửa hàng dự kiến khai trương vào đầu tháng 12/2026, sau hơn một năm kể từ khi thương hiệu gửi lời “Xin chào” tới thị trường Việt Nam hồi tháng 8/2025.

Shake Shack là chuỗi nhà hàng có nguồn gốc từ New York (Mỹ), nổi tiếng với các món burger, bánh kẹp gà, khoai tây chiên, kem và đồ uống. Thương hiệu hoạt động theo mô hình fast-casual, kết hợp tốc độ phục vụ nhanh với các món ăn được chế biến theo từng đơn gọi, chú trọng chất lượng nguyên liệu.

Shake Shack là chuỗi nhà hàng có nguồn gốc từ New York (Mỹ)

Chọn khu "phố nhà giàu", mang dấu ấn “ốc đảo xanh” New York đến TP.HCM

Đáng chú ý, Shake Shack lựa chọn Thảo Điền, khu vực lâu nay được gọi là “phố nhà giàu” của TP.HCM, làm điểm chào sân. Thảo Điền được biết đến là nơi tập trung các khu biệt thự và căn hộ cao cấp. Không chỉ vậy, nơi đây còn tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê, không gian sáng tạo, thu hút cả cư dân địa phương lẫn cộng đồng quốc tế.

Tháng 9/2024, tạp chí Time Out từng xếp hạng Thảo Điền ở vị trí thứ 16 trong danh sách 38 khu phố thú vị nhất thế giới. Thảo Điền thậm chí còn đứng trên cả Flatbush ở New York (thứ 17) và Belleville ở Paris (thứ 20). Bảng xếp hạng của Time Out đánh giá các khu phố dựa trên nhiều yếu tố như ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Thảo Điền lọt top cao vì gây ấn tượng nhờ những con đường rợp bóng cây xanh, các quán cà phê, nhà hàng, không gian sáng tạo cùng sự giao thoa giữa văn hóa địa phương và cộng đồng quốc tế.

Đại diện Shake Shack cũng tiết lộ lý do lựa chọn khu "phố nhà giàu" để đặt cửa hàng đầu tiên của thương hiệu: “Thảo Điền là nơi văn hóa địa phương và cộng đồng quốc tế gặp gỡ mỗi ngày. Đó cũng chính là tinh thần khi chúng tôi lựa chọn địa điểm cho mỗi Shack: một điểm hẹn để mọi người cùng quây quần bên những món ăn ngon thật sự”.

Đặc biệt, để tiếp nối triết lý Stand For Something Good® - theo đuổi những giá trị tốt đẹp, Shake Shack Thảo Điền đã tạo dấu ấn đặc biệt khi giới thiệu tác phẩm nghệ thuật “The Urban Oasis - Ốc đảo giữa lòng đô thị” của họa sĩ Trần Thị Ngọc Hân ngay trên vách dựng bao quanh công trình cửa hàng.

Theo chia sẻ, sắc xanh mát lành của bức tranh khéo léo gợi nhắc những con đường rợp bóng cây quen thuộc tại Thảo Điền, đồng thời gợi liên tưởng đến Công viên Madison Square - “ốc đảo xanh” giữa lòng Manhattan, nơi khởi nguồn của Shake Shack hơn hai thập kỷ trước.

Vách dựng bao quanh công trình cửa hàng Shake Shack tại Thảo Điền

Không chỉ gây ấn tượng với vị trí mở quán, Shake Shack Việt Nam cũng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ẩm thực tuyệt với cho thực khách thông qua thực đơn của quán.

Mang loạt món ăn trứ danh đến Việt Nam, xây thực đơn "độc quyền" dành riêng cho khách Việt

Tại cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM, Shake Shack dự kiến giới thiệu những món ăn gắn với tên tuổi thương hiệu như ShackBurger, bánh kẹp gà Chicken Shack, burger nấm 'Shroom Burger, gà chiên giòn Chicken Bites và khoai tây chiên lượn sóng Crinkle Cut Fries. Các món ăn được chế biến theo từng đơn gọi, sử dụng nguyên liệu từ những nguồn cung ứng đáp ứng tiêu chuẩn của thương hiệu.

Bên cạnh đó, thực đơn còn có nước chanh Lemonade, Fifty/Fifty, dòng Classic Shake, kem concrete Shack Attack, bia ShackMeister Ale cùng rượu vang Shack Red và Shack White. Đáng chú ý, Shake Shack cũng có kế hoạch giới thiệu những món ăn độc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam, tuy nhiên chưa công bố cụ thể các sản phẩm này.

Shake Shack mang loạt món ăn gắn với tên tuổi thương hiệu đến Việt Nam

Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, Shake Shack hợp tác với Maxim’s Caterers Limited và các đối tác địa phương. Đây là đối tác có kinh nghiệm vận hành thương hiệu tại một số thị trường châu Á. Theo kế hoạch công bố tháng 8/2025, hai bên dự kiến phát triển 15 cửa hàng tại Việt Nam đến năm 2035, trong đó Thảo Điền là điểm khởi đầu.

Sự xuất hiện tại Việt Nam cũng đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của một thương hiệu có quy mô kinh doanh đáng chú ý. Trước đó, năm 2025, Shake Shack được công ty nghiên cứu thị trường Datassential vinh danh ở hạng mục “America's Best Burger Chain” (Chuỗi burger tốt nhất nước Mỹ), dựa trên tăng trưởng cùng đánh giá của người tiêu dùng về hương vị và mức độ hài lòng.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 5/11/2026, tính đến ngày 30/9/2026, hệ thống Shake Shack có 738 cửa hàng trên toàn cầu, gồm 427 cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành và 311 cửa hàng cấp phép. Trong 39 tuần đầu năm tài chính 2026, doanh thu hợp nhất đạt hơn 1,2 tỷ USD.

Hiện Shake Shack chưa công bố ngày khai trương cụ thể ngoài mốc dự kiến đầu tháng 12/2026. Mức giá bán và danh sách những món ăn dành riêng cho thị trường Việt Nam cũng là những thông tin chưa được hé lộ trước khi cửa hàng đầu tiên chính thức đón khách.