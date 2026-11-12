Vì sao hội con nhà giàu mê golf đến thế? Có ái nữ mới 2 tuổi đã được cầm gậy, hóa ra không chỉ để chơi cho sang!

Nhắc đến cuộc sống giới thượng lưu, người ta thường nghĩ ngay đến những căn biệt thự triệu đô, xe sang, du thuyền hay các kỳ nghỉ đắt đỏ. Thế nhưng, có một hình ảnh cũng thường xuyên xuất hiện trong thế giới ấy: Những sân golf xanh mướt trải dài, nơi các doanh nhân, chính trị gia và thành viên gia đình giàu có dành hàng giờ để chơi thể thao, trò chuyện và tận hưởng thời gian riêng tư. Đáng chú ý, golf không còn là thú vui riêng của những quý ông thành đạt. Ngày càng nhiều ái nữ xuất thân từ các gia đình quyền lực cũng yêu thích môn thể thao này, thậm chí bắt đầu tập luyện từ khi còn rất nhỏ.

Cháu gái ông Trump tập golf từ 2 tuổi, ái nữ đế chế Bacardi cũng mê từ năm 5 tuổi

Nếu nghĩ golf chỉ là hoạt động giải trí nhẹ nhàng của những người giàu có, câu chuyện của Kai Trump có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Kai Trump là cháu gái của Donald Trump, con gái của Donald Trump Jr. và Vanessa Trump. Cô bắt đầu tiếp xúc với golf từ năm 2 tuổi, thường xuyên chơi cùng ông nội và dần phát triển niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao này.

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Từ một hoạt động gia đình, golf trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Kai. Khi còn học trung học, cô đã tham gia nhiều giải đấu dành cho vận động viên trẻ, trong đó có các sự kiện thuộc hệ thống American Junior Golf Association (AJGA). Năm 2024, Kai giành vị trí á quân tại giải Martin County Junior Open.

Đến năm 2026, cô bước vào Đại học Miami và tham gia đội golf nữ của trường. Điều đó cho thấy niềm yêu thích golf của Kai không chỉ dừng lại ở những buổi chơi cùng người thân mà đã phát triển thành hoạt động thể thao có tính cạnh tranh.

Một trường hợp khác là Remi Bacardi, thành viên thế hệ thứ sáu của gia tộc đứng sau thương hiệu Bacardi.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống tham gia các câu lạc bộ golf, Remi được tiếp xúc với môn thể thao này từ năm 5 tuổi. Dù từng thử nhiều bộ môn khác nhau, cô đặc biệt yêu thích golf vì sự kết hợp giữa kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng tập trung.

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Remi bắt đầu tham gia đội golf của trường từ năm lớp 6, sau đó tiếp tục thi đấu ở cấp trung học và đại học. Khi theo học Đại học Virginia, cô trở thành thành viên đội golf nữ, góp mặt trong nhiều giải đấu và đạt những thành tích đáng chú ý.

Điểm chung giữa Kai Trump và Remi Bacardi không chỉ nằm ở xuất thân giàu có. Cả hai đều được tiếp xúc với golf từ nhỏ, có điều kiện tập luyện và dần hình thành sự gắn bó lâu dài với môn thể thao này.

Tất nhiên, việc sinh ra trong gia đình có điều kiện mang lại lợi thế về thời gian, huấn luyện và cơ hội thi đấu. Nhưng để theo đuổi golf ở cấp độ cạnh tranh, bản thân người chơi vẫn cần dành nhiều công sức tập luyện, rèn luyện kỹ năng và duy trì kỷ luật.

Vì sao người giàu thích golf? Có những mối quan hệ được xây dựng ngay trên sân cỏ

Golf từ lâu đã gắn với hình ảnh những quý ông thuộc tầng lớp thượng lưu. Mối liên hệ này có nguồn gốc lịch sử khá rõ ràng.

Theo ELLE, từ thế kỷ 18, khi những tổ chức golf đầu tiên tại Scotland bắt đầu xây dựng quy tắc thi đấu, môn thể thao này đã có sự gắn bó với văn hóa giao tiếp của giới quý ông. Đến thế kỷ 19, cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các câu lạc bộ thể thao, golf dần trở thành hoạt động giải trí phổ biến hơn. Điều đặc biệt là các câu lạc bộ golf không chỉ có sân tập và sân thi đấu. Nhiều nơi còn có nhà hàng, khu tiếp khách và những không gian dành riêng cho thành viên gặp gỡ, trò chuyện.

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Chính điều đó khiến golf có thêm chức năng xã hội bên cạnh hoạt động thể thao.

Một vòng golf 18 hố có thể kéo dài nhiều giờ, tạo điều kiện để những người cùng chơi trò chuyện và tìm hiểu nhau trong bối cảnh thoải mái hơn phòng họp. Với giới doanh nhân, đây có thể là cơ hội duy trì quan hệ với đối tác, gặp gỡ những người cùng lĩnh vực hoặc đơn giản là xây dựng sự thân thiết thông qua một sở thích chung.

Tuy nhiên, không phải cứ bước lên sân golf là có thể ký kết hợp đồng hay gia nhập mạng lưới quan hệ của người giàu. Giá trị kết nối phụ thuộc vào con người, môi trường và cách mỗi người xây dựng sự tin tưởng.

Bên cạnh đó, golf cũng đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và sự kiên nhẫn. Việc thường xuyên tham gia các câu lạc bộ tư nhân hoặc chơi tại những khu nghỉ dưỡng cao cấp khiến môn thể thao này dễ được liên tưởng đến địa vị kinh tế và phong cách sống xa hoa.

Đó cũng là lý do hình ảnh một doanh nhân chơi golf đôi khi được nhìn nhận như biểu tượng của sự thành đạt, dù trên thực tế golf vẫn là môn thể thao dành cho nhiều nhóm người khác nhau.

Không phải tiểu thư nhà giàu nào cũng chơi golf để thi đấu

Trong số những nhân vật được chú ý còn có Emma Bloomberg, con gái tỷ phú Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng New York và nhà sáng lập Bloomberg L.P.

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Khác với Kai Trump hay Remi Bacardi, Emma không theo đuổi golf như một vận động viên thi đấu. Cô chủ yếu dành thời gian cho các hoạt động từ thiện và lĩnh vực phi lợi nhuận, đồng thời xem golf là một trong những sở thích giúp cân bằng cuộc sống. Với Emma, việc ra sân không nhất thiết phải gắn với thành tích. Đó đơn giản có thể là khoảng thời gian riêng tư để thư giãn sau công việc.

Một cái tên đáng chú ý khác là Vương nữ Anne của Hoàng gia Anh. Năm 2015, bà trở thành một trong bảy phụ nữ đầu tiên được trao tư cách thành viên danh dự tại câu lạc bộ Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, sau khi tổ chức này chấm dứt chính sách chỉ kết nạp nam giới. Tuy nhiên, Vương nữ Anne được mời gia nhập nhờ những đóng góp lâu dài cho thể thao và phong trào Olympic, không phải vì thành tích thi đấu golf nổi bật.

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Trong khi đó, Petra Ecclestone, con gái cựu ông trùm Formula 1 Bernie Ecclestone, lại đại diện cho một khía cạnh khác của lối sống thượng lưu gắn với golf.

Theo ELLE, Petra và chồng từng mua một biệt thự trị giá khoảng 70 triệu USD tại Dubai, nổi bật với tầm nhìn hướng ra sân golf. Dù chưa có thông tin xác nhận Petra là người thường xuyên chơi golf, việc lựa chọn bất động sản gắn với cảnh quan sân golf cũng cho thấy môn thể thao này đã trở thành một phần của phong cách sống xa hoa.

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Từ những câu chuyện ấy có thể thấy, golf mang ý nghĩa khác nhau với từng người. Có người theo đuổi thành tích, có người chơi để thư giãn, trong khi người khác yêu thích không gian sống và văn hóa xã hội gắn với sân golf.

Điều đáng học hỏi không phải là phải cho con chơi golf từ 2 tuổi

Nhìn vào những đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có được tiếp xúc với golf từ rất sớm, không ít phụ huynh có thể tự hỏi liệu đây có phải một trong những bí quyết giáo dục của giới thượng lưu. Thực tế, việc cho trẻ làm quen với thể thao từ nhỏ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nhất thiết phải là golf hay bất kỳ môn thể thao đắt đỏ nào.

Golf có những đặc điểm riêng như yêu cầu tập trung, kiểm soát động tác, kiên nhẫn và tuân thủ luật chơi. Người chơi cũng cần học cách ứng xử lịch sự trên sân, tôn trọng người khác và giữ bình tĩnh khi kết quả không như mong muốn.

Đó đều là những kỹ năng có giá trị trong quá trình trưởng thành.

Tuy nhiên, bơi lội, cầu lông, bóng đá, bóng rổ hay các hoạt động vận động phù hợp với độ tuổi cũng có thể giúp trẻ rèn luyện tính kỷ luật, khả năng hợp tác và sự tự tin.

Điểm đáng suy ngẫm trong cách các gia đình giàu có tạo điều kiện cho con không chỉ nằm ở việc họ lựa chọn môn thể thao nào. Quan trọng hơn là trẻ được tiếp cận những hoạt động đa dạng, có cơ hội tìm hiểu sở thích và được hỗ trợ nếu muốn theo đuổi lâu dài.

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Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng có nguồn lực để đầu tư vào các khóa huấn luyện chuyên nghiệp, trang thiết bị hay câu lạc bộ thể thao. Nhưng việc tạo điều kiện để con vận động, thử sức và tìm thấy niềm vui trong một hoạt động là điều nhiều phụ huynh có thể thực hiện theo khả năng của mình.

Sau cùng, golf có thể là một phần của cuộc sống giới thượng lưu, nhưng bản thân môn thể thao này không chỉ dành cho người giàu. Với nhiều người, sức hấp dẫn của golf đơn giản nằm ở cảm giác vượt qua chính mình sau một cú đánh khó, tận hưởng không gian xanh và có thêm thời gian bên gia đình.

Có lẽ điều đáng quan tâm không phải vì sao người giàu thích chơi golf, mà là họ có điều kiện biến một sở thích thành hoạt động lâu dài, thậm chí truyền niềm yêu thích ấy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Và dù là golf hay một môn thể thao bình dân hơn, thứ đáng giữ lại nhất vẫn là niềm vui, tính kỷ luật và những trải nghiệm mà người chơi có được.