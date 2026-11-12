'Đát Kỷ đẹp nhất': Từ 'nàng thơ' của Châu Kiệt Luân đến dâu tương lai nhà tỷ phú

Nhắc đến những phiên bản Đát Kỷ gây chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây, Na Nhiên là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng vẻ đẹp pha trộn giữa nét Á Đông và phương Tây, nữ diễn viên người Nga từng được truyền thông ưu ái gọi là “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, người đẹp còn thu hút sự chú ý khi có chuyện tình kéo dài hai năm với Hoắc Khải Sơn - thiếu gia thuộc gia tộc Hoắc giàu có tại Hong Kong. Thông tin cặp đôi được cho là chuẩn bị tổ chức đám cưới càng khiến đời tư của nữ diễn viên được quan tâm.

Diễn viên Na Nhiên có chuyện tình kín tiếng với thiếu gia Hong Kong.

Từ nữ chính MV Châu Kiệt Luân đến vai diễn đổi đời

Na Nhiên, tên đầy đủ là Narana Erdynéeva, mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ. Cô sinh ra tại Nga, sở hữu chiều cao khoảng 1,73m cùng gương mặt có những đường nét sắc sảo. Trước khi bước chân vào điện ảnh, Na Nhiên hoạt động với vai trò người mẫu, từng làm việc tại nhiều thị trường như Singapore, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Năm 2016, cô được chú ý khi xuất hiện trong MV Love Confession (Tỏ tình) của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Trong sản phẩm âm nhạc này, Na Nhiên gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính. MV sau đó trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng của nam ca sĩ Đài Loan.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của Na Nhiên đến khi cô được lựa chọn vào vai Tô Đát Kỷ trong dự án điện ảnh Phong Thần: Tam bộ khúc. Đây là dự án thần thoại quy mô lớn của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện, chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Phong Thần diễn nghĩa.

Na Nhiên được mệnh danh “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh”.

Đát Kỷ vốn là nhân vật có nhiều phiên bản trên màn ảnh, từng được các diễn viên như Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng hay Lâm Tâm Như thể hiện. Vì vậy, việc đảm nhận vai diễn này đặt ra không ít áp lực với một người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như Na Nhiên.

Để hóa thân thành nhân vật, cô trải qua hơn 3 tháng tập luyện, học múa, đọc tiểu thuyết và quan sát cách di chuyển của loài cáo. Đây là những bước chuẩn bị nhằm thể hiện hai sắc thái đối lập của Đát Kỷ: vẻ dịu dàng, lương thiện của một cô gái và sự ma mị, nguy hiểm của hồ ly tinh.

Trong phim, Na Nhiên xuất hiện với mái tóc đen dài, trang phục cổ trang cầu kỳ và những biểu cảm giàu tính tạo hình. Nhan sắc nổi bật giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi phim ra mắt năm 2023.

Dẫu vậy, màn thể hiện của nữ diễn viên cũng tạo ra những ý kiến khác nhau. Bên cạnh lời khen về ngoại hình, một số khán giả cho rằng cô chưa thể hiện trọn vẹn vẻ quyến rũ, ma mị vốn gắn với hình tượng Đát Kỷ. Dù còn tranh luận về diễn xuất, vai diễn vẫn giúp Na Nhiên có bước tiến đáng kể, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Trước khi nổi tiếng với vai Đát Kỷ, Na Nhiên từng là người mẫu và xuất hiện trong MV Love Confession của Châu Kiệt Luân.

Chuyện tình kín tiếng với thiếu gia gia tộc Hoắc

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Na Nhiên cũng trở thành đề tài được truyền thông Hong Kong và Trung Quốc quan tâm. Người được cho là bạn trai của nữ diễn viên là Hoắc Khải Sơn, sinh năm 1983, con trai thứ hai của ông Hoắc Chấn Đình và cựu Hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh. Anh là cháu nội cố tỷ phú Hoắc Anh Đông, người xây dựng nên gia tộc có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản và vận tải biển tại Hong Kong.

Hoắc Khải Sơn hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn gia đình, đồng thời tham gia nhiều hoạt động thể thao tại Hong Kong. Anh từng được chú ý bởi đời sống tình cảm với một số mỹ nhân nổi tiếng, trong đó có diễn viên Chương Tử Di.

Na Nhiên chuẩn bị kết hôn với Hoắc Khải Sơn, thiếu gia hơn cô 14 tuổi thuộc gia tộc Hoắc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn quen biết từ khoảng năm 2015 thông qua công việc người mẫu. Khi đó, Hoắc Khải Sơn có cổ phần tại công ty quản lý mà Na Nhiên đầu quân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ được cho là chỉ dừng ở mức công việc.

Sau khi Na Nhiên nổi tiếng với vai Đát Kỷ năm 2023, cả hai nối lại liên lạc và dần nảy sinh tình cảm. Năm 2024, họ được cho là bắt đầu hẹn hò nhưng giữ kín chuyện riêng tư, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội.

Dù không công khai mối quan hệ, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tháng 2/2026, hình ảnh hai người đi tham quan một bảo tàng nghệ thuật tại Italy được chia sẻ trên mạng xã hội. Đến tháng 7, họ tiếp tục bị bắt gặp dạo phố tại New York và cùng theo dõi trận chung kết World Cup.

Na Nhiên cũng dần xuất hiện trong các sự kiện gia đình của bạn trai. Tháng 11/2025, cô tham dự đám cưới của Hoắc Khải Nhân, em trai Hoắc Khải Sơn, ngồi cùng bàn với các thành viên chủ chốt trong gia tộc và cùng bạn trai đi chúc rượu khách mời. Đầu năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông Hoắc Chấn Đình tại Milan.

Mới đây, thông tin đám cưới của Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn được truyền thông Hong Kong đề cập sau khi hình ảnh thiệp mời lan truyền trên mạng. Theo đó, cặp đôi được cho là sẽ tổ chức tiệc cưới ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong. Tuy nhiên, hai nhân vật chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.