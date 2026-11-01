Bầu Hiển "rót" gần 3.700 tỷ đồng xây quần thể đa chức năng rộng 13,45 ha tại một tỉnh ven biển: Có tòa nhà cao 15 tầng, trung tâm hội nghị cao tới 6 tầng, đã có mốc dự kiến khai thác

Không chỉ ghi dấu ấn trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng hay thể thao, hệ sinh thái của Tập đoàn T&T Group gắn liền với doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) còn hiện diện trong lĩnh vực bất động sản, với nhiều dự án quy mô lớn gắn với phát triển đô thị, du lịch và nghỉ dưỡng tại các địa phương trên cả nước.

Một trong những công trình đáng chú ý là Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải tại tỉnh Quảng Trị. Đây là quần thể đa chức năng có tổng vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, quy mô 13,45 ha, được quy hoạch với khách sạn cao 15 tầng cùng hàng loạt hạng mục phục vụ lưu trú, thương mại, hội nghị và vui chơi giải trí.

Đáng chú ý, dự án này vừa có thông tin cập nhật mới về tiến độ xây dựng và thời điểm dự kiến đưa vào khai thác. Theo thông tin T&T Group công bố tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị ngày 19/10/2026, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành khoảng 90%, trong khi các hạng mục shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng cơ bản thi công xong phần kết cấu thô. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa toàn bộ quần thể vào hoạt động trong quý IV/2027.

Phối cảnh dự án (Ảnh T&T Group)

Dự án tọa lạc tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Đây là khu vực nằm trong Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt.

Có khách sạn 15 tầng với tới 500 phòng, trung tâm hội nghị và quảng trường

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án là khu khách sạn du lịch được quy hoạch cao 15 tầng, với quy mô từ 400–500 phòng, định hướng đạt tiêu chuẩn 4–5 sao.

Theo hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư được cập nhật, bên cạnh khách sạn, quần thể còn có khu trung tâm hội nghị cao từ 2–6 tầng, phục vụ các hoạt động hội thảo, hội nghị và tổ chức sự kiện. Hệ thống thương mại dịch vụ được bố trí trong những công trình cao 2–3 tầng. Trong khi đó, khu nhà hàng ẩm thực có quy mô 3–5 tầng, đáp ứng nhu cầu ăn uống, giải khát của du khách.

Một hạng mục khác là trung tâm chăm sóc sức khỏe cao từ 2–3 tầng, dự kiến cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và luyện tập thể chất. Đặc biệt, dự án còn dành không gian cho quảng trường, công trình lưu niệm, hệ thống cây xanh, mặt nước và bể bơi ngoài trời. Các hạng mục này kết hợp với khu biệt thự nghỉ dưỡng, câu lạc bộ bãi biển và dịch vụ giải trí nhằm hình thành một tổ hợp phục vụ nhiều nhu cầu của du khách.

Không dừng lại ở quy mô xây dựng, công trình còn gây chú ý bởi ý tưởng kiến trúc được giới thiệu trước đây. T&T Group giới thiệu, dự án mang chủ đề "Kinh thành huyền thoại", lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa, lịch sử của Quảng Trị, kết hợp với không gian cung đình đương đại. Đơn vị tư vấn thiết kế được giới thiệu là Belt Collins.

T&T Group giới thiệu, dự án mang chủ đề "Kinh thành huyền thoại", lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa, lịch sử của Quảng Trị, kết hợp với không gian cung đình đương đại (Ảnh T&T Group)

Trong phương án ban đầu, T&T Group từng đề cập đến những trải nghiệm như biểu diễn thực cảnh kinh thành, tái hiện nghi thức cung đình, chương trình "một ngày làm vua", thưởng trà, thưởng nguyệt, cùng các hoạt động dạo biển, thể thao dưới nước và khám phá văn hóa địa phương.

Khởi công từ năm 2020, dự kiến hoạt động vào cuối năm 2027

Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải không phải dự án mới được khởi động. Công trình đã được chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 5/2020, với tổng vốn ban đầu hơn 1.650 tỷ đồng. Đến tháng 10/2020, dự án được điều chỉnh mở rộng lên hơn 21 ha, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 4.470 tỷ đồng. Cũng trong tháng này, T&T Group tổ chức lễ khởi công xây dựng tại Quảng Trị.

Sau quá trình triển khai, dự án tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể, phần diện tích 8,476 ha thuộc giai đoạn 2 được đề nghị đưa ra khỏi phạm vi thực hiện, sau quá trình lấy ý kiến người dân tại khu vực. Quy mô dự án sau điều chỉnh còn 13,45 ha với vốn đầu tư gần 3.691 tỷ đồng.

Về tiến độ, ngày 3/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai dự án. Thời điểm này, chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện các hạng mục san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, cảnh quan và các công trình thấp tầng.

Đến ngày 19/10, T&T Group tiếp tục báo cáo hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 90%, đồng thời công bố kế hoạch đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong quý IV/2027.

Dự án đã được khởi công từ năm 2020 (Ảnh DELTA Group)

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định quyết tâm triển khai các dự án, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của địa phương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Về phía tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết các vướng mắc.

Đáng chú ý, Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải đang được triển khai trong bối cảnh Quảng Trị thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển du lịch. Trong đó, Cảng hàng không Quảng Trị cũng được đặt mục tiêu khai thác thương mại từ tháng 3/2027.

Theo thông tin do UBND tỉnh Quảng Trị công bố ngày 30/10/2026, địa phương đã đón khoảng 9,6 triệu lượt khách trong năm 2025, với tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Quảng Trị sở hữu không gian du lịch rộng lớn, kết hợp Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, hệ thống hang động, bờ biển dài cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng.

Dù có tiềm năng lớn, tỉnh vẫn cần bổ sung những tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ chất lượng cao để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/6/2026, Quảng Trị đặt mục tiêu đón 13–15 triệu lượt khách vào năm 2030, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong bối cảnh đó, Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ tại vùng biển Cửa Việt. Đặc biệt, sự kết hợp giữa khách sạn, trung tâm hội nghị, khu nghỉ dưỡng và không gian vui chơi có thể giúp địa phương tiếp cận thêm các nhóm khách gia đình, khách hội nghị và du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tham quan, tắm biển.

Ảnh Traveloka

Nếu hoàn thành và vận hành hiệu quả theo kế hoạch, quần thể gần 3.700 tỷ đồng này còn có thể góp phần hình thành thêm việc làm trong lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, thương mại và dịch vụ du lịch. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, những dự án như Gio Hải được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để Quảng Trị phát triển các hành trình kết hợp du lịch biển, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa – lịch sử, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến miền Trung này.