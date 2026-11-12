2 ngày trước, sân bay Cát Bi ghi nhận 1 máy bay đặc biệt hạ cánh và rời đi sau 1 giờ đồng hồ

Theo thông tin từ báo Hải Phòng, ngày 10/11 vừa qua, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) ghi nhận sự xuất hiện của một tàu bay Embraer E190 thuộc hãng hàng không GX Airlines (Trung Quốc). Chuyến bay đánh dấu việc khôi phục đường bay thẳng Hải Phòng - Nam Ninh sau thời gian gián đoạn.

Hãng GX Airlines khai thác chặng Nam Ninh - Hải Phòng từ tháng 11/2026. Ảnh: Báo Hải Phòng

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu GX8989 khởi hành từ Nam Ninh lúc 14h (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cát Bi lúc 14h05. Ở chiều ngược lại, chuyến GX8990 cất cánh từ Hải Phòng lúc 15h05 và dự kiến hạ cánh tại Nam Ninh lúc 17h10 (giờ địa phương).

Các chuyến bay được tổ chức vào thứ ba và thứ bảy hằng tuần, với thời gian bay khoảng 1 giờ 5 phút. Như vậy, hành khách từ Hải Phòng có thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp đến Nam Ninh mà không cần nối chuyến qua một sân bay khác.

Đường bay từng được khai thác từ đầu năm 2025

Đáng chú ý, Hải Phòng - Nam Ninh không phải đường bay hoàn toàn mới. Trước đó, từ ngày 7/1/2025, hãng hàng không Qingdao Airlines đã đưa đường bay thẳng này vào khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Tuy nhiên, hãng đã dừng khai thác đường bay từ đầu năm 2026. Việc GX Airlines tiếp nhận khai thác trở lại giúp khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa hai địa phương sau thời gian gián đoạn.

Điểm đáng chú ý là lần này, đường bay được vận hành bởi một hãng hàng không khác và sử dụng dòng máy bay Embraer E190 thay vì Airbus A320 như giai đoạn trước.

Hãng GX Airlines bắt đầu khai thác chặng Nam Ninh - Hải Phòng bằng tàu bay E190. Ảnh: Báo Hải Phòng

GX Airlines có tên đầy đủ là Guangxi Beibu Gulf Airlines, hãng hàng không Trung Quốc có căn cứ hoạt động chính tại sân bay quốc tế Ngô Vu (Nam Ninh). Hãng khai thác các đường bay nội địa và quốc tế, với mạng lưới tập trung tại khu vực Quảng Tây và các thành phố khác của Trung Quốc.

Việc khôi phục đường bay Hải Phòng - Nam Ninh được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại, giao lưu du lịch và thương mại giữa Hải Phòng với khu vực Quảng Tây.

Cát Bi tiếp tục mở rộng kết nối hàng không

Việc GX Airlines quay trở lại khai thác tại Cát Bi diễn ra trong bối cảnh sân bay này đang từng bước mở rộng mạng đường bay, tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế.

Trong năm 2026, Cát Bi ghi nhận sự tham gia của một số hãng hàng không mới. Ngày 25/7, Sun PhuQuoc Airways lần đầu khai thác tại sân bay với hai đường bay Hải Phòng - TP HCM và Hải Phòng - Phú Quốc. Đến ngày 1/10, Vietravel Airlines cũng lần đầu đưa tàu bay vào khai thác tại đây.

Ở mạng bay quốc tế, Cát Bi tiếp tục duy trì kết nối với một số điểm đến tại Trung Quốc và Hàn Quốc.

Về hạ tầng, theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi dự kiến đạt công suất khoảng 13 triệu hành khách mỗi năm, trước khi nâng lên khoảng 18 triệu lượt vào năm 2050.

Việc khôi phục đường bay Hải Phòng - Nam Ninh vì vậy không chỉ bổ sung thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách mà còn góp phần mở rộng kết nối hàng không quốc tế của thành phố cảng.