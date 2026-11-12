Thực hư chuyện Selena Gomez ly hôn, òa khóc xách va li rời khỏi nhà chồng trong cô độc?

Sáng 12/11, 1 tài khoản nổi tiếng trên X bất ngờ loan tin Selena Gomez vừa được bắt gặp khóc lóc thảm thiết khi đang rời khỏi căn hộ của ông xã - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Chủ tài khoản còn đăng kèm 2 hình ảnh Selena được cho là đang suy sụp tinh thần, tay xách va li rời khỏi nhà chồng trong cô độc. Nguồn tin cho biết thêm, vợ chồng Selena nhiều khả năng vừa cãi nhau “long trời lở đất” do những bất hòa, rạn nứt trong hôn nhân.

Từ đây, nghi vấn Selena Gomez đã ly hôn cay đắng, bị chồng đuổi ra khỏi nhà đã râm ran trên mạng xã hội trong buổi sáng 12/11.

Hình ảnh nghi Selena Gomez ly hôn, khóc lóc thảm thiết sau trận cãi vã với chồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 bộ phận người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho tình trạng của Selena ở thời điểm hiện tại. Song song với đó, nhiều khán giả lại nhanh chóng nhận ra chi tiết bất thường trong những hình ảnh nói trên, cụ thể chiếc túi màu đen của nữ ca sĩ sinh năm 1992 có thể lơ lửng trong không khí cứ như thể có ma thuật.

Hóa ra 2 hình ảnh nghi Selena bị đuổi khỏi nhà chồng thực chất là sản phẩm do AI tạo ra. Được biết, 2 tấm hình này được chỉnh sửa dựa trên bức ảnh gốc về Selena cách đây hơn 2 năm. Trong ảnh gốc, Selena lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đi ra ngoài, dù nữ ca sĩ khi ấy trông có phần mệt mỏi nhưng mọi chuyện lại không hề liên quan tới ông xã Benny Blanco. Hơn nữa vào thời điểm đó, Selena dùng cả 2 tay xách túi chứ chẳng hề đưa tay lên mặt lau nước mắt, ngoài ra khi ấy cô cũng không òa khóc nức nở. Nói tóm lại, không hề có chuyện Selena Gomez khóc lóc thảm thiết xách va li rời khỏi nhà chồng như tài khoản nói trên rêu rao.

Dân mạng phát hiện chi tiết lạ trong ảnh nghi Selena bị chồng đuổi khỏi nhà, theo đó chiếc túi đen của nữ ca sĩ đang lơ lửng trong không trung 1 cách lạ thường. Ảnh: X

Thì ra 2 hình ảnh Selena òa khóc là sản phẩm của AI. Trong ảnh gốc, nữ ca sĩ dùng cả 2 tay xách đồ, cũng không hề rơi lệ. Ảnh: X

Như vậy, không hề có chuyện Selena khóc thảm thiết sau khi bị chồng đuổi cổ khỏi nhà. Ảnh: People

Tin đồn Selena Gomez - Benny Blanco tan vỡ hôn nhân từng rộ lên trên mạng hồi cuối tháng 9. Còn nhớ vào chiều 28/9, mạng xã hội X bỗng dậy sóng với thông tin Selena Gomez đã ly dị Benny Blanco. Điều khiến dân tình hoang mang hơn nữa là chủ bài đăng còn chia sẻ video quay lại cảnh giọng ca 9X khóc nức nở trong livestream trên Instagram vào lúc rạng sáng. Khi đó, Selena Gomez nghẹn ngào tố cáo Benny Blanco phản bội cô, lén lút qua lại với TikToker 21 tuổi vào đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Vì tình nhân, Benny Blanco còn bỏ mặc Selena ở Italy rồi chạy đi nghỉ dưỡng lãng mạn cùng nữ influencer kia.

“Lúc này tôi thực sự rất đau lòng. Trái tim tôi hoàn toàn tan nát. Tôi đã dành tất cả cho anh ấy và chịu đựng chuyện anh ấy nhiều lần ngoại tình. Đây không phải lần đầu… Tôi nghĩ đã quá đủ với cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đến một căn hộ mới ở New York (Mỹ). Tôi và Benny Blanco đến đây là kết thúc”, chủ bài đăng chia sẻ tuyên bố ly hôn của Selena Gomez. Người này còn đăng tải bức ảnh Benny Blanco ôm ấp nhân tình trên du thuyền hạng sang.

Hồi tháng 9, dân tình bỗng nhốn nháo trước thông tin Selena Gomez ly hôn vì Benny Blanco phản bội. Ảnh: X

Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được người hâm mộ nữ ca sĩ làm sáng tỏ. Hóa ra tin vợ chồng Selena Gomez - Benny Blanco tan nát vì người thứ ba là giả.

Hình ảnh tình tứ của Benny Blanco với cô TikToker 21 tuổi nhiều khả năng do AI tạo ra. Bức ảnh gốc vốn là ảnh đi nghỉ dưỡng của nhà sản xuất âm nhạc và bà xã Selena Gomez. Trong khi đoạn clip khóc lóc của Selena Gomez thực chất có từ năm 2025, và nội dung người đẹp sinh năm 1992 nói cũng không liên quan gì đến hôn nhân của cô với Benny Blanco. Kiểm tra kỹ hơn khán giả cũng phát hiện không có bất kỳ tờ báo nào ở Mỹ đưa tin về việc Benny Blanco ngoại tình và Selena Gomez livestream tuyên bố ly hôn chồng trong những ngày qua.

Thông tin Selena Gomez ly hôn được xác định là tin giả. Ảnh: Getty Images

Trong bức ảnh gốc, Benny Blanco tình tứ bên Selena, chứ không phải cô gái lạ nào khác. Ảnh: BackGird

Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco có danh tiếng lẫn tài sản kém hơn cô rất nhiều, công khai hẹn hò vào tháng 12/2023. Sau đó, cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này và gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Cuối tháng 9/2025, Selena Gomez và Benny Blanco cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ, nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello...

Cặp đôi được cho biết đã chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Ở 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, họa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.