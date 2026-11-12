Mỹ rút lui khỏi World Cup, ảnh hưởng thế nào đến tuyển Việt Nam?

Chỉ còn khoảng một tuần trước ngày khai mạc VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar, bóng đá thế giới bất ngờ đón nhận thông tin U17 Mỹ quyết định không tham dự giải đấu. Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đã thông báo tới các cầu thủ về việc hủy kế hoạch tập huấn trước giải cũng như toàn bộ hành trình dự World Cup.

Theo truyền thông quốc tế, quyết định này xuất phát từ những lo ngại về tình hình an ninh tại Qatar. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo du lịch cấp độ 3, khuyến cáo công dân cân nhắc lại việc đến quốc gia Trung Đông này do nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang.

Đáng chú ý, U17 Mỹ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự World Cup. Tuy nhiên, những diễn biến về an ninh khiến đội bóng Bắc Mỹ quyết định rút lui vào thời điểm giải đấu đã cận kề.

Sự vắng mặt của U17 Mỹ tác động trực tiếp đến bảng J, nơi có sự góp mặt của Montenegro, Chile và Algeria. Theo thể thức ban đầu, VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Trong trường hợp bảng J chỉ còn ba đội và không có đội tuyển thay thế, FIFA có thể phải điều chỉnh cách tính thành tích giữa các đội đứng thứ ba. Đây chính là vấn đề khiến U17 Việt Nam có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

U17 Việt Nam có thể gặp khó khăn vì Mỹ rút lui.

U17 Việt Nam có thể gặp bất lợi trong cuộc đua vé vớt

Tại bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ cạnh tranh với Bỉ, Mali và New Zealand. Với tương quan lực lượng hiện tại, việc cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu được dự báo không dễ dàng. Vì vậy, mục tiêu giành vị trí thứ ba và hy vọng lọt vào nhóm 8 đội có thành tích tốt nhất là một phương án thực tế đối với đại diện Đông Nam Á.

Tuy nhiên, nếu FIFA quyết định không tính kết quả của các đội đứng thứ ba trước đối thủ xếp cuối bảng trong những bảng có đủ bốn đội, U17 Việt Nam có thể gặp bất lợi.

Cụ thể, trong trường hợp đứng thứ ba bảng G, kết quả thi đấu của U17 Việt Nam trước đội xếp cuối bảng sẽ không được tính khi so sánh thành tích với các đội đứng thứ ba ở những bảng đấu khác. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có ít cơ hội tích lũy điểm số và cải thiện hiệu số bàn thắng bại hơn.

Theo USA Today, điều lệ giải đấu cho phép FIFA lựa chọn một đội tuyển khác thay thế U17 Mỹ. Đây cũng là phương án có thể giúp cơ quan quản lý bóng đá thế giới duy trì thể thức thi đấu ban đầu, tránh những xáo trộn không cần thiết.

Dù vậy, tính đến ngày 12/11, FIFA chưa công bố quyết định chính thức về phương án xử lý sự việc. Do đó, những ảnh hưởng đối với U17 Việt Nam vẫn phụ thuộc vào lựa chọn cuối cùng của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

VCK U17 World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi này, sau thành tích vượt qua vòng bảng tại giải U17 châu Á 2026.

Trong bối cảnh ngày khai mạc đã cận kề, những biến động ngoài chuyên môn chắc chắn khiến hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland thêm phần khó lường. Dù vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của U17 Việt Nam vẫn là tập trung tối đa, hướng đến kết quả tốt nhất trước Bỉ, Mali và New Zealand.