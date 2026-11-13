20 bức ảnh chưa từng công bố của Hải Tú

Dù hiện tại không còn xuất hiện thường xuyên với vai trò diễn viên độc quyền, Hải Tú vẫn là cái tên được công chúng quan tâm. Đặc biệt, sau khi chuyển sang đảm nhận vị trí Project & Artist Manager (quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm - PV) tại công ty của Sơn Tùng M-TP, những cập nhật hiếm hoi của cô trên mạng xã hội càng dễ thu hút sự chú ý.

Hải Tú

Mới đây, nhân dịp đón tuổi mới, Hải Tú đăng tải album gồm 20 bức ảnh cùng lời nhắn gửi đến những người theo dõi. Cô viết:

“Ngày ấy lại đến rồi… Ngày mình lại lớn thêm một tuổi hihi.

Chưa có cái sinh nhật nào mà trong lòng lại bồi hồi, tất bật, phấn khởi như cái sinh nhật này. Một năm qua với biết bao nhiêu trải nghiệm, biết bao nhiêu thứ mình đã làm mà cố gói gọn trong 20 tấm hình thì thật sự là không thể nào mà đủ được… Nên coi như đây là ngày đầu tiên của chuỗi xả đống ảnh sắp hóa thạch của mình nhé.

Cảm ơn mọi người thật nhiều vì những lời chúc và những món quà đáng yêu và ấm áp vô cùng tận luôn lắm đó. Ấm đến độ khiến tôi tan chảy thật sự đó… Hụ hụ… Và cảm thấy hơi có lỗi vì lâu quá chả cập nhật gì.

Năm sau, chắc chắn… sẽ chăm chỉ đăng ảnh hơn ạ. Còn năm nào thì chưa biết.

Love you all forever”.

Đúng như lời giới thiệu, 20 bức ảnh là tập hợp nhiều khoảnh khắc khác nhau trong năm qua của Hải Tú. Có những hình ảnh ghi lại chuyến đi tại Mỹ, những lần dạo phố, check-in và tận hưởng thời gian cá nhân ở Việt Nam. Cô nàng cũng chia sẻ một số khoảnh khắc trong công việc, khi xuất hiện với trang phục kín mít, che gần như toàn bộ gương mặt.

Những hình ảnh chưa được Hải Tú chia sẻ trước đây

Đáng chú ý, album còn có hình ảnh Hải Tú chụp cùng Sơn Tùng M-TP và các thành viên trong ekip. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc nhận được sự quan tâm bởi cả hai vốn hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung khung hình trên mạng xã hội.

Việc đăng album ảnh sinh nhật nhanh chóng khiến trang cá nhân của Hải Tú trở nên sôi động sau thời gian dài ít chia sẻ. Tuy nhiên Hải Tú vẫn khóa bình luận ở tài khoản Instagram.

Hải Tú chụp ảnh cùng Sơn Tùng M-TP, ekip và đồng nghiệp

Hải Tú (tên đầy đủ Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997) từng là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ mẫu ảnh lookbook tại TP.HCM. Cô bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 15 tuổi, gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, phong cách thời trang có màu sắc riêng và sau đó được biết đến với biệt danh “nàng thơ” của giới lookbook.

Năm 2016, Hải Tú tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để đi du học Pháp. Tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Sinh học và sinh thái học, Hải Tú tiếp tục học lên Thạc sĩ. Tuy nhiên, quá trình học Thạc sĩ của cô dở dang do thời đó điểm dịch Covid-19 bùng phát. Tháng 3/2020, Hải Tú trở về Việt Nam, tham gia đóng MV cho một vài nghệ sĩ hoạt động tự do tại TP.HCM.

Tháng 10/2020, Hải Tú gia nhập M-TP Entertainment với vị trí nữ diễn viên độc quyền. Chỉ ít lâu sau khi debut, Hải Tú xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng với Sơn Tùng M-TP. Đây cũng là sản phẩm khiến tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm sự nổi tiếng là loạt tranh cãi đời tư khiến Hải Tú trở thành nhân vật gây bàn luận suốt thời gian dài.