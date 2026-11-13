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TP Hồ Chí Minh chọn 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa

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TP Hồ Chí Minh chọn 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa

Những năm qua, công nghiệp văn hóa đã trở thành một khu vực kinh tế tăng trưởng năng động của TP Hồ Chí Minh, đưa nơi đây trở thành một trung tâm của các sự kiện, lễ hội.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút lượng lớn khán giả (Ảnh: BTC)

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút lượng lớn khán giả (Ảnh: BTC)

Toàn Thành phố hiện có trên 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động. Tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP Thành phố tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% vào cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm. Các số liệu này cho thấy công nghiệp văn hóa đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động văn hóa đơn thuần, đang hình thành một khu vực kinh tế có quy mô đáng kể.

Điện ảnh là lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật. Doanh thu điện ảnh của TP Hồ Chí Minh ước khoảng 500 triệu USD/năm (tương đương 12.950 tỷ đồng), đóng góp khoảng 0,43% GRDP và chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước.
Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh

Nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, kết hợp nghệ thuật với công nghệ, truyền thông và thương mại. Chuỗi giá trị của lĩnh vực này đã mở rộng từ bán vé, tài trợ, quảng cáo, bản quyền đến phân phối nội dung số, đồng thời gắn với du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm.

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh, nhiều thương hiệu sự kiện đang dần định hình, thu hút số lượng khán giả đông đảo như các chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai , Anh trai say hi , nhiều lễ hội được tổ chức mang bản sắc, vị thế riêng như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh – Hò Dô (HOZO), Liên hoan nghệ thuật hàn lâm Giai điệu Mùa thu, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Thanh niên và chương trình "Mơ Show" ra mắt năm 2026.

TP Hồ Chí Minh chọn 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa- Ảnh 2.

Lễ hội Áo dài tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: BTC)

Thời gian tới, Thành phố không phát triển dàn trải toàn bộ các lĩnh vực công nghiệp văn hóa mà căn cứ vào quy mô thị trường, năng lực doanh nghiệp, nguồn nhân lực, hạ tầng và lợi thế cạnh tranh để lựa chọn các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, hình thành sản phẩm đặc trưng và lan tỏa sang các ngành kinh tế khác.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh tập trung phát triển 05 lĩnh vực ưu tiên: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản.

Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh

Trong đó, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa là các lĩnh vực có khả năng tạo thương hiệu và sức lan tỏa lớn; quảng cáo và xuất bản là nhóm có khả năng tăng trưởng nhanh.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm, hình thành ít nhất 05 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Trước mắt, TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai các dự án dẫn dắt: phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật lấy Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân; Lễ hội Ánh sáng TP Hồ Chí Minh; xây dựng TP Hồ Chí Minh thành Trung tâm Âm nhạc và sự kiện quốc tế của khu vực.

TP Hồ Chí Minh chọn 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa- Ảnh 3. Từ truyền hình thực tế tới hệ sinh thái giải trí

VTV.vn - Sự phát triển sôi động từ các chương trình trên màn ảnh nhỏ tới chuỗi sự kiện concert, fanmeeting, phim ảnh... đang góp phần tích cực thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Theo Hương Huyền

VTV Online

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