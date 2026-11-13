Hoa hậu quê Đắk Lắk vừa tốt nghiệp cử nhân, màn phát biểu trên sân khấu như final walk lần 2

Ngày 12/11, hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện trong trang phục cử nhân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đoạn video được chia sẻ trên TikTok, người đẹp ghi điểm với phong thái tự tin, gương mặt rạng rỡ cùng hình ảnh thanh lịch khi đứng trước bục phát biểu.

Vào tháng 7/2025, đại diện nhà trường từng nhận định Hà Trúc Linh khó hoàn thành chương trình đúng thời hạn ban đầu do lịch trình hoạt động dày đặc trong nhiệm kỳ Hoa hậu. Tuy nhiên, hình ảnh tốt nghiệp đã cho thấy sự cố gắng và nỗ lực của người đẹp gen Z.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện trong trang phục cử nhân, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Tài chính – Marketing. Ảnh: FBNV

Hà Trúc Linh sinh năm 2004, quê gốc Phú Yên, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2024, cô là sinh viên ngành Marketing tại Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao 1,71m cùng phong cách nhẹ nhàng, Hà Trúc Linh từng được biết đến trong môi trường đại học khi giành danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Nét đẹp sinh viên năm 2023.

Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào và từng được vinh danh là hình mẫu sinh viên cấp Liên Chi hội Khoa Marketing năm học 2023–2024.

Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2024, cô là sinh viên ngành Marketing tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Ảnh: FBNVCô cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào và từng được vinh danh là hình mẫu sinh viên cấp Liên Chi hội Khoa Marketing năm học 2023–2024. Ảnh: FBNV

Thời còn đi học, người đẹp từng làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống tại TP.HCM. Cô từng chia sẻ bản thân ở trọ cùng bạn và chủ động cân đối chi phí sinh hoạt.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hà Trúc Linh đến vào ngày 27/6/2025, khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trong đêm chung kết tổ chức tại Huế. Thời điểm giành vương miện, Hà Trúc Linh đang là sinh viên năm thứ ba.

Danh hiệu Hoa hậu giúp cô được công chúng biết đến rộng rãi, đồng thời mang đến nhiều cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và thiện nguyện.

Thời điểm giành vương miện, Hà Trúc Linh đang là sinh viên năm thứ ba. Ảnh: FBNV

Thời còn đi học, người đẹp từng làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Ảnh: FBNV

Sau đăng quang, nhà trường quyết định miễn học phí các học phần còn lại và trao học bổng toàn phần chương trình sau đại học nhằm khích lệ Hà Trúc Linh tiếp tục học tập. Nàng hậu cũng từng chia sẻ mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing, đồng thời trau dồi thêm ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết.

Ở tuổi 22, Hà Trúc Linh ghi dấu ấn với hành trình từ một nữ sinh ngành Marketing đến ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Việc tiếp tục quan tâm đến học vấn giữa lịch trình hoạt động nghệ thuật cho thấy định hướng phát triển bản thân của người đẹp sau khi đăng quang.

Sau đăng quang, nhà trường quyết định miễn học phí các học phần còn lại và trao học bổng toàn phần chương trình sau đại học nhằm khích lệ Hà Trúc Linh tiếp tục học tập. Ảnh: FBNV

MINH NGỌC