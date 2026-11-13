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Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ

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Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ

Đám cưới khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước độ hoành tráng và những chi tiết độc đáo hiếm thấy.

Những ngày đầu tháng 11, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh một đám cưới hào môn diễn ra tại Vịnh Tre, An Giang. Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô tổ chức hoành tráng, rạp cưới bạc tỷ cùng 1.500 khách mời, hôn lễ của ái nữ một gia đình giàu nức tiếng Châu Đốc, An Giang còn khiến dân tình thích thú bởi không gian cổ tích ngọt ngào, lãng mạn và những chi tiết vô cùng đáng yêu.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 1.

Đám cưới hào môn đúng nghĩa với rạp cưới bạc tỷ, 200 nhân sự thi công

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, đám cưới đã khiến người xem phải trầm trồ trước độ chịu chơi của gia đình cô dâu. Một rạp cưới khổng lồ, đủ sức đón tiếp 1.500 khách mời, được đầu tư công phu với hình tượng Long - Phụng uy nghi, hoành tráng. Riêng đội ngũ nhân sự tham gia thực hiện rạp cưới đã lên tới 200 người, phần nào cho thấy quy mô của hôn lễ đặc biệt này.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 2.

Nếu bên ngoài là vẻ đẹp quyền quý, bề thế thì bước vào bên trong, khách mời như lạc chân vào một lâu đài cổ tích. Toàn bộ không gian tiệc cưới được bao phủ bởi sắc hồng ngọt ngào, từ những tiểu cảnh hoa tươi, sân khấu đến các chi tiết trang trí tinh xảo.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 3.
Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 4.

Tông hồng chủ đạo không chỉ tạo nên vẻ đẹp lãng mạn mà còn được lựa chọn để thể hiện đúng tính cách ngọt ngào, nhí nhảnh và đáng yêu của cô dâu. Những chùm đèn cỡ lớn lung linh trên cao, kết hợp cùng hoa tươi rực rỡ và hệ thống ánh sáng huyền ảo, biến rạp cưới thành một cung điện lộng lẫy.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 5.
Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 6.

Đặc biệt, giữa không gian xa hoa ấy lại xuất hiện những vị khách vô cùng dễ thương: Nobita, Chaien, Xuka… Những nhân vật hoạt hình gắn liền với tuổi thơ, cũng là những nhân vật cô dâu yêu thích, là món quà bất ngờ mà bố mẹ dành tặng cho cô con gái nhỏ trong ngày trọng đại.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 7.
Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 8.

Lễ gia tiên tại dinh thự nhà gái cũng xa hoa không kém

Không chỉ đầu tư cho tiệc cưới, gia đình cô dâu còn đặc biệt chăm chút không gian lễ gia tiên. Ngay trước cổng dinh thự bề thế là cổng Long - Phụng nguy nga, nổi bật với những chi tiết trang trí cầu kỳ, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa choáng ngợp.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 9.
Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 10.

Không gian lễ gia tiên là sự giao thoa tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và phong cách trang trí hiện đại. Hình tượng Long - Phụng mang ý nghĩa tốt lành trong văn hóa cưới hỏi Việt Nam, kết hợp cùng cách bài trí xa hoa, góp phần tôn lên vẻ đẹp quyền quý của dinh thự nhà gái.

Giữa khung cảnh ấy, cô dâu xuất hiện trong tà áo dài cưới trắng thanh tao, sang trọng. Không cần quá nhiều chi tiết phô trương, bộ áo dài vẫn toát lên thần thái đài các, mang khí chất của một tiểu thư hào môn trong ngày trọng đại.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 11.
Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 12.

Bó hoa cưới độc lạ của ái nữ hào môn khiến dân tình phải chú ý

Giữa vô vàn chi tiết lộng lẫy, bó hoa cưới trên tay cô dâu lại là điểm nhấn đặc biệt. Thay vì những lựa chọn quen thuộc như hoa hồng hay hoa mẫu đơn, nàng dâu hào môn chọn King Protea, còn gọi là hoa Vua Nam Phi.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 13.

Loài hoa này nổi bật với kích thước lớn, phần trung tâm trắng mịn tựa lông vũ, được bao quanh bởi nhiều lớp lá bắc cứng cáp màu hồng phấn. Hình dáng đặc biệt của bông hoa gợi liên tưởng đến một chiếc vương miện kiêu sa, vừa mềm mại, vừa quyền quý.

Giữa tà áo dài trắng tinh khôi, bó King Protea trở thành phụ kiện đắt giá về mặt thẩm mỹ, tạo nên hình ảnh cô dâu vừa dịu dàng vừa nổi bật. Một lựa chọn không đại trà, thể hiện gu thẩm mỹ riêng và sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ trong hôn lễ.

Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 14.
Đám cưới của ái nữ An Giang: Rạp cưới bạc tỷ, tiếp đón 1.500 khách, riêng bó hoa cưới chưa từng thấy bao giờ- Ảnh 15.

Điều khiến hôn lễ trở nên đáng nhớ không chỉ là độ xa hoa, mà còn là cách gia đình biến ngày vui của ái nữ thành một câu chuyện cổ tích mang đậm dấu ấn riêng. Một đám cưới hào môn đúng nghĩa, nơi sự vương giả hòa quyện cùng nét ngọt ngào, nhí nhảnh, khiến người xem vừa choáng ngợp vừa thích thú.

(Nguồn: @sangle.makeupartist, @d.d_bridal, @kelvinweddingevent)


Theo Tiểu Mai,

Thanh niên Việt

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