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Không khí lạnh tăng cường trở lại, nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to

| | Xã hội

Từ đêm nay, Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ giảm do đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/11) phổ biến ít mưa, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày mai (12/11), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày mai, nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 2 độ so với hôm nay do không khí lạnh tăng cường trở lại. Dự báo, từ 14/11, nền nhiệt tăng nhanh, chấm dứt đợt rét đầu tiên trong mùa Đông năm nay.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau mưa giảm.

Không khí lạnh tăng cường trở lại, nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 16-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa dông rải rác. Nhiệt độ từ 13-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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