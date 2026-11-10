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Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to trở lại

| | Xã hội

Theo dự báo, từ đêm mai đến sáng 13/11, nhiều nơi tại Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chiều tối nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 14-18 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 11 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Lao động).

Theo bản tin dự báo 10 ngày của cơ quan khí tượng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày mai có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ từ đêm 11/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Đông Bắc Bộ ngày 12/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 12/11 đến sáng 13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/11

Thời tiết Hà Nội không mưa. Nhiệt độ từ 14-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 11-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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