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XSMT 10/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 10 tháng 11

| | Xã hội

XSMT 10/11, VTC News cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ Ba ngày 10 tháng 11 gồm các xổ số Đắk Lắk và Quảng Nam, theo dõi XSMT ngày 10/11 nhanh, chính xác.

XSMT 10/11 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10 tháng 11 năm 2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 10/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 10 tháng 11 - Ảnh 1.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam ( XSQNA ).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng tiến hành quay số mở thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn địa điểm nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả tùy theo nhu cầu.

- Đối với những giải thưởng có giá trị không quá lớn, việc đổi thưởng tại đại lý sẽ giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người nhận giải thường phải thanh toán một khoản phí dịch vụ, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị tiền thưởng, tùy chính sách của từng đại lý.

- Trong khi đó, với các giải thưởng có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục. Hình thức này giúp nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không phát sinh phí đổi thưởng như khi lĩnh giải tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng

Một vé xổ số chỉ đủ điều kiện nhận giải khi được Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có thông tin trùng khớp với kỳ mở thưởng và dãy số trên vé khớp với một trong các hạng giải đã được công bố chính thức.

Ngoài yêu cầu về kết quả dự thưởng, tờ vé cũng phải giữ nguyên hiện trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra. Đồng thời, người trúng cần hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng trong thời gian còn hiệu lực theo quy định của đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số hôm nay ngày 10 tháng 11 ở cả 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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