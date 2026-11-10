Bắt người thuê xe tự lái Phan Anh Thiên SN 1982

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 10/11/2026 cho biết vừa Khởi tố nhóm đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2025, do không có tiền tiêu xài, Phan Anh Thiên (sinh năm 1982, trú tại TDP Chùa Láp, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố để lấy tiền. Thiên bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi trên với Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1995) và Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1990), cùng trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, cả ba thuê xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx của anh L.A.T, trú tại TDP Vĩnh Thịnh 4, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng đưa xe đến gửi tại nhà anh D.Đ.K (sinh năm 1977, trú tại TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên) để tìm địa điểm cầm cố. Tuy nhiên, do chưa tìm được nơi nhận cầm cố, các đối tượng đã hỏi vay anh K. số tiền 45 triệu đồng để chi tiêu và tiếp tục tìm nơi cầm cố chiếc xe.

Bị can Phan Anh Thiên tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Sau đó, cả ba đã cầm cố chiếc xe ô tô trên cho anh T.V.N (sinh năm 1991, trú tại thôn Yên Định, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) lấy số tiền 85 triệu đồng. Từ số tiền này, các đối tượng sử dụng 45 triệu đồng để trả khoản vay của anh K., số tiền 40 triệu đồng còn lại được chia nhau tiêu xài cá nhân. Kết quả định giá của cơ quan chức năng xác định chiếc xe ô tô biển kiểm soát 88A-108.xx có trị giá 206.250.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của công dân và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành; riêng Phan Anh Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy tìm. Đến ngày 01/11/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phan Anh Thiên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Phan Anh Thiên, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến nay, Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố hai bị can Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Xuân Thành; đối với Phan Anh Thiên, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi cho thuê tài sản, đặc biệt là xe ô tô có giá trị lớn. Chủ tài sản cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin người thuê, lập hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, đồng thời có biện pháp quản lý, theo dõi tài sản phù hợp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn tài sản bị sử dụng sai mục đích, có nguy cơ bị chiếm đoạt, người dân cần kịp thời trình báo Cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.