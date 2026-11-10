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Kiểm tra nhà nghỉ, công an bắt Nguyễn Thị Phương và Trần Xuân Tiến

| | Xã hội

Công an xã Lệ Thủy tiến hành kiểm tra hành chính phòng 203, nhà nghỉ Việt Lào, thuộc thôn Phong Giang.

Ngày 10/11/2026 Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đôi nam nữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 19h10 ngày 6/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Lệ Thủy tiến hành kiểm tra hành chính phòng 203, nhà nghỉ Việt Lào, thuộc thôn Phong Giang, xã Lệ Thủy, phát hiện Trần Xuân Tiến (SN 2000, trú thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy) và Nguyễn Thị Phương (SN 1998, trú thôn Tiền Giang, xã Trường Phú) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tinh thể màu trắng cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Xuân Tiến, Công an xã tiếp tục phát hiện, thu giữ tinh thể màu trắng, 1 cân tiểu ly và một số tài liệu liên quan.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Quảng Trị

Hiện, Công an xã Lệ Thủy đang xác minh nguồn gốc tang vật, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Lệ Thủy khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nâng cao trách nhiệm trong quản lý khách, chủ động phát hiện, thông báo cho lực lượng Công an khi có dấu hiệu nghi vấn. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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