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XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026

| | Xã hội

XSVT 10/11, xổ số Vũng Tàu được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Vũng Tàu, quay thưởng vào lúc 16h15 thứ Ba hàng tuần, trực tiếp kết quả XSMN trên vtcnews.vn.

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 10/11/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026 - Ảnh 1.

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- XSVT 3/11/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 3/11/2026 có giải đặc biệt là 958806 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 3/11/2026

- XSVT 27/10/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 27/10/2026 có giải đặc biệt là 050914 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 27/10/2026

- XSVT 20/10/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 20/10/2026 có giải đặc biệt là 319542 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 20/10/2026

- XSVT 13/10/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 13/10/2026 có giải đặc biệt là 056006 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026 - Ảnh 5.

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 13/10/2026

- XSVT 6/10/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 6/10/2026 có giải đặc biệt là 914112 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 10/11 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/11/2026 - Ảnh 6.

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 6/10/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay ngày thứ hai như sau:

- Thứ Hai: XSMN gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN gồm Công ty XSKT Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm Công ty XSKT Long An , Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 10 tháng 11 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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