Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 30 triệu đồng

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Nghị định số 87 ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Trong đó, Điều 21 của Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Các hành vi vi phạm và mức xử phạt

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, gồm các hành vi:

Kinh doanh dịch vụ karaoke trong khoảng thời gian không được phép hoạt động theo quy định.

Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

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Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với cá nhân, gồm các hành vi:

Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định.

Sử dụng Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh.

Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân theo quy định tại Nghị định số 87.

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài hình thức phạt tiền, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cụ thể, hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 18 tháng đến 24 tháng.

Đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy phép, người vi phạm bị buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép. Một số hành vi khác còn có thể bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm.

Việc áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả phải căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể và các quy định có liên quan của pháp luật.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Kinh doanh dịch vụ karaoke là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự nếu không được quản lý chặt chẽ. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cần chủ động rà soát điều kiện hoạt động, chấp hành nghiêm quy định về giấy phép, thời gian kinh doanh, thiết kế phòng hát và các yêu cầu pháp luật có liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; không vì lợi nhuận mà thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của Nhân dân.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.