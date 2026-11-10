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Kiểm tra hành chính nơi ở, công an bắt Nguyễn Đệ Em SN 1980

| | Xã hội

Qua kiểm tra hành chính nơi ở của Em, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 02 đoạn ống hút màu trắng, bên trong chứa chất ma túy.

Công an An Giang ngày 10/11/2026, cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp Công an xã Đông Thái tiến hành rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Đệ Em (sinh năm 1980, thường trú ấp Xẻo Quao, xã Đông Thái, tỉnh An Giang) là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 02 đoạn ống hút màu trắng, bên trong chứa chất ma túy. Tang vật được phát hiện cất giấu trong phòng ngủ, phía sau tủ thờ tại nhà của Nguyễn Đệ Em.

Đối tượng Nguyễn Đệ Em và tang vật thu giữ được - Ảnh: Công an An Giang Đối tượng Nguyễn Đệ Em và tang vật thu giữ được - Ảnh: Công an An Giang

Đấu tranh ban đầu, Nguyễn Đệ Em khai nhận số ma túy được mua từ một người (không rõ lai lịch), tại khu vực ngã tư Xẻo Quao, kênh Chống Mỹ với giá 200.000 đồng, mục đích d để sử dụng. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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