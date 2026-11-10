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Điều động, luân chuyển cán bộ ở TPHCM

| | Xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, luân chuyển một số cán bộ tại các cơ quan đơn vị và địa phương.

Chiều 10/11, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM:

Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định và hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Việt Dũng

Điều động, chỉ định ông Huỳnh Văn Dân - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Nguyễn Hoàng Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An, đến Văn phòng Thành ủy TPHCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Điều động, chỉ định bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh: Nhiệm vụ, yêu cầu công việc ngày càng cao, do đó các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cần nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào nhiệm vụ.

Bà Tuyết bày tỏ tin tưởng các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới sẽ là nhân tố tích cực, chủ động cùng với cơ quan, đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Theo Ngô Tùng

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