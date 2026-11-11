Vây bắt thành công Nguyễn Thị Thanh Duyên SN 1998

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng Hải Vân (thuộc Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) thông tin trên báo Biên Phòng về việc đơn vị vừa hoàn tất thủ tục khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố tổng cộng 3 bị can, thu giữ khoảng 30 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật quan trọng khác.

Theo hồ sơ từ lực lượng biên phòng, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vào ngày 02/11, lực lượng Phòng Nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Hải Vân đã triển khai nghiệp vụ và lần lượt triệt phá các mắt xích tội phạm trên địa bàn.

Theo báo Công an Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1987, trú tại Đà Nẵng) ngay trước số nhà 223 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh khi đối tượng này đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm một bộ dụng cụ chuyên dùng để sử dụng ma túy đá.

Cùng thời điểm, một mũi công tác khác đã mật phục và bắt quả tang Hứa Lê Xuân Hiền (sinh năm 1981, trú tại phường An Khê) khi đối tượng đang ở trước số nhà 64 đường Gò Dư, thu giữ trong người 2 gói ma túy đá với trọng lượng khoảng 2 gam.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Báo Đà Nẵng cho biết thêm, từ lời khai của Hiền và các tài liệu thu thập được, vào lúc 17 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục thực hiện bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thanh Duyên (sinh năm 1998, trú tại phường Hòa Khánh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Duyên, lực lượng biên phòng thu giữ thêm 22 gói ma túy tổng hợp các loại (trọng lượng khoảng 30 gam) cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 09/11, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân đã ký các quyết định chính thức khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên, đồng thời khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với hai bị can Nguyễn Anh Vũ và Hứa Lê Xuân Hiền.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ án, tang vật thu giữ cũng như các đối tượng liên quan đã được Đồn Biên phòng Hải Vân tiến hành bàn giao đầy đủ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.