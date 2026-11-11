Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vây bắt thành công Nguyễn Thị Thanh Duyên SN 1998

| | Xã hội

Khám xét nơi ở của Duyên, lực lượng chức năng thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp các loại.

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng Hải Vân (thuộc Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) thông tin trên báo Biên Phòng về việc đơn vị vừa hoàn tất thủ tục khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố tổng cộng 3 bị can, thu giữ khoảng 30 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật quan trọng khác.

Theo hồ sơ từ lực lượng biên phòng, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vào ngày 02/11, lực lượng Phòng Nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Hải Vân đã triển khai nghiệp vụ và lần lượt triệt phá các mắt xích tội phạm trên địa bàn.

Theo báo Công an Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1987, trú tại Đà Nẵng) ngay trước số nhà 223 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh khi đối tượng này đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm một bộ dụng cụ chuyên dùng để sử dụng ma túy đá.

Cùng thời điểm, một mũi công tác khác đã mật phục và bắt quả tang Hứa Lê Xuân Hiền (sinh năm 1981, trú tại phường An Khê) khi đối tượng đang ở trước số nhà 64 đường Gò Dư, thu giữ trong người 2 gói ma túy đá với trọng lượng khoảng 2 gam.

Vây bắt thành công Nguyễn Thị Thanh Duyên SN 1998 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Báo Đà Nẵng cho biết thêm, từ lời khai của Hiền và các tài liệu thu thập được, vào lúc 17 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục thực hiện bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thanh Duyên (sinh năm 1998, trú tại phường Hòa Khánh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Duyên, lực lượng biên phòng thu giữ thêm 22 gói ma túy tổng hợp các loại (trọng lượng khoảng 30 gam) cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 09/11, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân đã ký các quyết định chính thức khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên, đồng thời khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với hai bị can Nguyễn Anh Vũ và Hứa Lê Xuân Hiền.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ án, tang vật thu giữ cũng như các đối tượng liên quan đã được Đồn Biên phòng Hải Vân tiến hành bàn giao đầy đủ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Năm 2027: Người sinh vào 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Năm 2027: Người sinh vào 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới Nổi bật

Tất cả người dân đang có SIM điện thoại chú ý quy định mới nhất đã chính thức áp dụng

Tất cả người dân đang có SIM điện thoại chú ý quy định mới nhất đã chính thức áp dụng Nổi bật

Có được khám lại trước khi hết thuốc BHYT?

Có được khám lại trước khi hết thuốc BHYT?

14:50 , 11/11/2026
Kỷ luật cảnh cáo hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ

Kỷ luật cảnh cáo hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ

13:59 , 11/11/2026
Ông Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai

13:35 , 11/11/2026
Danh tính 4 cầu thủ CLB Long An bị mua chuộc thi đấu dưới sức để dàn xếp tỷ số

Danh tính 4 cầu thủ CLB Long An bị mua chuộc thi đấu dưới sức để dàn xếp tỷ số

13:31 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên