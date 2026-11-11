Danh tính 4 cầu thủ CLB Long An bị mua chuộc thi đấu dưới sức để dàn xếp tỷ số

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương.Đến nay, công an đã khởi tố Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú TP.HCM, là người cầm đầu) cùng 20 người khác về tội “Đánh bạc”; thu 2 tỷ đồng, 28 điện thoại cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Công an xác định các đối tượng đã can thiệp, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Các bị can Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh (từ trái qua) - Ảnh: Cục C02

Theo điều tra, năm 2024, Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung về việc thu mua các kèo cá độ đối với những trận đấu được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng người nước ngoài. Những kèo này được đánh giá có tỷ lệ thắng cược cao. Sau đó, Công và Chung phân loại các kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá độ và cùng tham gia đánh bạc để hưởng lợi. Công thuê nhiều người trực tiếp đặt cược. Trong đó, Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để đánh bạc.

Công liên hệ với Nguyễn Đức Ninh, người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP, để tìm kiếm tài khoản phục vụ việc đặt cược. Từ đó, Ninh tìm kiếm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều người khác để thực hiện các lệnh đặt cược theo yêu cầu của Công.

Công cũng thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân sử dụng những tài khoản được cung cấp để cá độ trên các trang M88, OK9, BK8, FB88... có máy chủ đặt ở nước ngoài. Công còn cung cấp các kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ để người này sử dụng tài khoản đặt cược theo thỏa thuận giữa hai bên.

Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của đội bóng này thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản do Công đưa ra. Các cầu thủ có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ.Trong đó có các trận đấu như: Câu lạc bộ Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025; trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Các bị can Huỳnh Vĩnh Quang, Lâm Minh Duy, Mai Phước Thịnh, Sơn Minh Tâm (từ trái qua) - Ảnh: Cục C02

Theo cơ quan điều tra, việc dàn xếp tỷ số nhằm giúp Công đặt cược vào các trận đấu trên. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ tham gia.

Công an xác định, đường dây do Công cầm đầu còn có hành vi dàn xếp tỷ số tại Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Cụ thể, tháng 8/2026, Nhật bàn bạc, thống nhất với Công về việc Nhật đứng ra tổ chức dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đặt cược nhằm thu lợi.

Trong đó có trận đấu giữa câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15/8. Để thực hiện việc dàn xếp tỷ số, Nhật đã gặp gỡ, bàn bạc với Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang, 2 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026.Nhật cũng liên hệ với Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy, 3 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026. Các bên bàn bạc, thống nhất việc dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8 để Công tham gia cá độ.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng. Quá trình đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng trong việc tổ chức cá độ, móc nối với những người thuộc các câu lạc bộ thể thao để tác động đến kết quả thi đấu.