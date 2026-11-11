Kiểm tra căn nhà lúc 7 giờ sáng, công an bắt Nguyễn Quốc Bảo SN 1999

Công an tỉnh Tây Ninh ngày 10/11/2026 cho biết, Công an xã Tân Thạnh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1999, thường trú ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định Khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 10/07/2026, qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an xã Tân Thạnh kiểm tra lưu trú tại nhà bà N.T.C, sinh năm 1977 thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh phát hiện có 05 đối tượng đang đang nằm ở phòng sinh hoạt chung trong nhà gồm N.T.H (sinh năm 2004, thường trú: ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh, tinh Tây Ninh); N.Q.A (sinh năm 2000) và B.C.H (sinh năm 2004 cùng thường trú: ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh); N.M.M (sinh năm 2007, thường trú: ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh); H.T.N.N (sinh năm 2003, thường trú: ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Tây Ninh

Quá trình xác minh thu thập chứng cứ đã làm rõ vào đêm 09/7/2026 các đối tượng đã tham gia sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm trên.

Ngày 28/07/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập chứng cứ chứng minh hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Quốc Bảo trong vụ án nêu trên và đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định.