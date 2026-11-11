Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra căn nhà lúc 7 giờ sáng, công an bắt Nguyễn Quốc Bảo SN 1999

| | Xã hội

Vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 10/07/2026, qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an xã Tân Thạnh kiểm tra lưu trú tại nhà bà N.T.C

Công an tỉnh Tây Ninh ngày 10/11/2026 cho biết, Công an xã Tân Thạnh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1999, thường trú ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định Khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 10/07/2026, qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an xã Tân Thạnh kiểm tra lưu trú tại nhà bà N.T.C, sinh năm 1977 thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh phát hiện có 05 đối tượng đang đang nằm ở phòng sinh hoạt chung trong nhà gồm N.T.H (sinh năm 2004, thường trú: ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh, tinh Tây Ninh); N.Q.A (sinh năm 2000) và B.C.H (sinh năm 2004 cùng thường trú: ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh); N.M.M (sinh năm 2007, thường trú: ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh); H.T.N.N (sinh năm 2003, thường trú: ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Tây Ninh

Quá trình xác minh thu thập chứng cứ đã làm rõ vào đêm 09/7/2026 các đối tượng đã tham gia sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm trên.

Ngày 28/07/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập chứng cứ chứng minh hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Quốc Bảo trong vụ án nêu trên và đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 30 triệu đồng

Tất cả người dân đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 30 triệu đồng Nổi bật

Tất cả người dân chú ý công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền sau

Tất cả người dân chú ý công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền sau Nổi bật

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp & Môi trường

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp & Môi trường

10:36 , 11/11/2026
Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

10:14 , 11/11/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Đinh Hoàng Hải SN 2009

Ra lệnh bắt tạm giam Đinh Hoàng Hải SN 2009

09:39 , 11/11/2026
Từ 1/12/2026, một nhóm người cao tuổi có thể nhận trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Từ 1/12/2026, một nhóm người cao tuổi có thể nhận trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

09:12 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên