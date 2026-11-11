Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên bưu điện để lừa đảo người dân trong quá trình nhận hộ chiếu sau khi hoàn tất thủ tục trực tuyến.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức lừa đảo. Đáng chú ý là chiêu trò giả danh nhân viên bưu điện, thông báo giao hộ chiếu và yêu cầu thanh toán phí vận chuyển.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển khoản phí vận chuyển hộ chiếu từ những số điện thoại không xác định. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)

Một trường hợp được ghi nhận tại Đà Nẵng cho thấy thủ đoạn này được triển khai khá tinh vi. Sau khi hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến trên ứng dụng VNeID và nhận thông báo hồ sơ đã được xử lý, đang chờ chuyển phát, người dân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo cần thanh toán 12.000 đồng tiền cước vận chuyển. Sau khi người dân thực hiện chuyển khoản, đối tượng tiếp tục đưa ra lý do nhân viên đã cung cấp nhầm số tài khoản và cho biết sẽ có người quản lý liên hệ để hỗ trợ hoàn tiền.

Tiếp đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập một tài khoản mạng xã hội giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng, chia sẻ màn hình điện thoại, đăng nhập ứng dụng MoMo và thực hiện các thao tác tại mục “Trung tâm tài chính”, “Vay nhanh”.

Nhận thấy những yêu cầu này có dấu hiệu bất thường, người dân đã chủ động liên hệ cơ quan Công an để xác minh. Nhờ đó, nạn nhân được hướng dẫn dừng các thao tác, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là các đối tượng bắt đầu bằng một khoản tiền rất nhỏ nhằm tạo cảm giác giao dịch bình thường, từ đó từng bước xây dựng lòng tin. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục viện dẫn những lý do có vẻ hợp lý để yêu cầu thực hiện thêm các thao tác trên điện thoại.

Đặc biệt, việc chia sẻ màn hình, đăng nhập ví điện tử hoặc làm theo hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ tài chính có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản, phát sinh những giao dịch vay tiền hoặc chuyển tiền ngoài ý muốn.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt khi những người này yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân mà chưa được xác minh. Tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, cung cấp mã OTP hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ.

Người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại cho người khác. Đồng thời, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử và không thực hiện các thao tác vay tiền theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Đối với các thủ tục hành chính trực tuyến, người dân nên chủ động kiểm tra tình trạng hồ sơ, phí chuyển phát thông qua kênh chính thức của cơ quan chức năng và đơn vị bưu chính.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lập tức dừng mọi thao tác, ngắt liên lạc với đối tượng. Nếu đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để được hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất.