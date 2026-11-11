Giả danh nhân viên bưu điện giao hộ chiếu để lừa đảo

Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, cùng với việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản. Một trong những chiêu trò đáng chú ý là giả danh nhân viên bưu điện, lợi dụng quá trình chuyển phát hộ chiếu sau khi người dân hoàn tất thủ tục trực tuyến.

Tin nhắn của đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên bưu điện. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)



Theo phản ánh của một người dân tại thành phố Đà Nẵng, sau khi hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến trên ứng dụng VNeID và nhận thông báo hồ sơ đã được xử lý, đang chờ chuyển phát, người này nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là nhân viên bưu điện, yêu cầu thanh toán 12.000 đồng tiền cước vận chuyển.

Sau khi người dân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục lấy lý do nhân viên cung cấp nhầm số tài khoản, thông báo sẽ có người quản lý liên hệ hỗ trợ hoàn tiền. Tiếp đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập tài khoản mạng xã hội giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng, chia sẻ màn hình điện thoại, đăng nhập ứng dụng MoMo và thực hiện các thao tác tại mục “Trung tâm tài chính”, “Vay nhanh”.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã kịp thời liên hệ cơ quan Công an để xác minh và được hướng dẫn dừng các thao tác, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn trên thường bắt đầu bằng khoản phí nhỏ để tạo lòng tin, sau đó các đối tượng liên tục đưa ra những lý do có vẻ hợp lý nhằm dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn. Việc chia sẻ màn hình, truy cập ứng dụng tài chính hoặc thực hiện các thao tác vay tiền theo yêu cầu của người lạ có thể khiến người dân đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản và phát sinh giao dịch trái phép.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại cho người khác.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử; không thực hiện thao tác vay tiền theo hướng dẫn qua điện thoại hoặc mạng xã hội; chủ động kiểm tra tình trạng hồ sơ và phí chuyển phát qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng, đơn vị bưu chính.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh dừng mọi thao tác, ngắt liên lạc với đối tượng. Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để được hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Công an Thành phố đề nghị người dân chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản tài chính; đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nhận diện, phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên.