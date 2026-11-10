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Anh Bùi Thanh Thế chuyển khoản 100.700.000 đồng đến tài khoản BIDV của chị Nguyễn Thị Nhị: Công an rà soát giao dịch

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Sau khi được Công an phường Vũ Ninh hỗ trợ xác minh, chị Nguyễn Thị Nhị đã tự nguyện hoàn trả 100,7 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản cho người gửi ở Phú Thọ.

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, ngày 9/11, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận thông tin về việc chị Nguyễn Thị Nhị, hiện trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, bất ngờ nhận được số tiền 100.700.000 đồng, của tài khoản lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV của mình.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Qua xác minh, Công an phường xác định, người chuyển tiền vào tài khoản của chị Nhị là anh Bùi Thanh Thế, hiện trú tại tỉnh Phú Thọ. Do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch, anh Thế đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Nhị thay vì tài khoản người thân.

Sau khi được Công an phường Vũ Ninh hỗ trợ xác minh, làm rõ sự việc, chị Nhị đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 100.700.000 đồng cho anh Thế. Việc trao trả được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, thiện chí, hai bên thống nhất và không có bất kỳ tranh chấp nào.

Đây là một hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm và nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người dân. Đồng thời, sự việc cũng cho thấy vai trò tích cực của lực lượng Công an phường trong việc tiếp nhận thông tin, xác minh, hỗ trợ người dân giải quyết các vụ việc phát sinh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong cuộc sống, những hành động đẹp đôi khi bắt đầu từ những việc làm rất giản dị, nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn to lớn và sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh

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Theo Nam An

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