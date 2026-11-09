Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, ACB,... sẽ tự động đóng tài khoản khách hàng trong trường hợp sau

Dưới đây là mức phí đối với tài khoản không hoạt động và các trường hợp ngân hàng đóng tài khoản tại một số ngân hàng, theo biểu phí, điều khoản và thông báo công bố trên website của từng ngân hàng.

Vietcombank

Theo Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán áp dụng cho khách hàng cá nhân, hiệu lực từ ngày 6/7/2026, phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động là 10.000 đồng/tháng với tài khoản VND và 1 USD/tháng với tài khoản USD. Phí đóng tài khoản là 50.000 đồng nếu đóng trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở, miễn phí nếu đóng sau 12 tháng.

Phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động 10.000 đồng/tháng. Ảnh chụp biểu phí Vietcombank

Điều khoản và điều kiện về mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Vietcombank cũng nêu ngân hàng đóng tài khoản của khách hàng khi tài khoản có số dư bằng 0 trong thời gian trên 12 tháng liên tục.

VietinBank

Biểu phí dịch vụ áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động là 10.000 đồng/tài khoản/tháng, thu tự động. Theo điều khoản tài khoản của VietinBank, tài khoản chuyển sang trạng thái ngủ khi không phát sinh giao dịch tài chính chủ động từ phía khách hàng trong thời gian một năm trở lên. Khi bắt đầu áp dụng loại phí này từ ngày 1/7/2023, VietinBank thông báo phí chỉ thu trên tài khoản ngủ và ngừng thu khi số dư bằng 0.

VietinBank được đóng tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch tài chính từ một năm trở lên, không phụ thuộc trạng thái tài khoản. Một số loại tài khoản được loại trừ, như tài khoản số đẹp theo yêu cầu hay tài khoản có gắn thẻ chưa đóng.

BIDV

Biểu phí dịch vụ quản lý tài khoản dành cho khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 10/5/2025 có mục phí quản lý tài khoản không hoạt động trong quý là 30.000 đồng/quý, thu tự động tập trung, áp dụng với tài khoản không phát sinh giao dịch ghi nợ hoặc ghi có chủ động từ khách hàng. Khách hàng Premier, Premier Elite và Private được miễn phí.

Phí quản lý tài khoản không hoạt động 30.000 đồng/quý. Ảnh chụp biểu phí BIDV

Quy định của ngân hàng sẽ đóng tài khoản khi tài khoản không duy trì đủ số dư tối thiểu và/hoặc có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tiếp. Từ ngày 13/5/2026, BIDV thông báo không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu 50.000 đồng đối với tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân.

Agribank

Theo điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Agribank, tài khoản có số dư thấp hơn số dư tối thiểu (50.000 đồng với khách hàng cá nhân) và không phát sinh giao dịch trong 12 tháng sẽ bị tạm khóa ở trạng thái không hoạt động. Ngày 26/1/2024, Agribank thông báo rà soát và đóng các tài khoản đã bị tạm khóa ở trạng thái này vượt quá 36 tháng.

Techcombank

Biểu phí dịch vụ tài khoản cho khách hàng thường của Techcombank cho thấy ngân hàng miễn phí quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán VND, kể cả tài khoản không hoạt động trên 6 tháng.

Trong các thông báo kế hoạch đóng tài khoản đăng trên website giai đoạn 2022-2023, Techcombank rà soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch chủ động trong 12 tháng liên tục và có số dư từ 50.000 đồng trở xuống, sau khi trừ phí đã ghi nhận nhưng chưa thu.

MB

Theo thông tin MB công bố trên website, phí quản lý tài khoản là 10.000 đồng/tháng, miễn phí nếu khách hàng đã xác thực định danh NFC hoặc có phát sinh giao dịch chủ động trong vòng 12 tháng liên tục. Trước đó, ngân hàng thông báo đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch chủ động trong 12 tháng liên tục và có số dư từ 50.000 đồng trở xuống.

ACB

Biểu phí tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân thông thường của ACB không yêu cầu số dư tối thiểu và không có mục phí riêng cho tài khoản không hoạt động. Phí quản lý tài khoản phụ thuộc loại tài khoản; tài khoản Eco, Eco Plus, trực tuyến được miễn phí.

Theo quy định của ngân hàng, tài khoản không có giao dịch liên tục từ 18 tháng chuyển sang trạng thái Active 2, từ 24 tháng chuyển sang Active 3. ACB đóng tài khoản ở trạng thái Active 2, Active 3 có số dư dưới mức tối thiểu theo quy định từng thời kỳ.