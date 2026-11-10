Hộ kinh doanh, tiểu thương,... sử dụng loa chuyển khoản đặc biệt chú ý thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới sau

Trước những thủ đoạn lừa đảo liên quan đến loa thanh toán của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại và tài khoản ngân hàng, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã đưa ra khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới để bảo vệ tài khoản và tài sản.

Theo đó, Co-opBank chỉ rõ 3 thủ đoạn lừa đảo gồm:

Một là, giả danh nhân viên hỗ trợ: Các đối tượng gọi điện, nhắn tin tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên, đề nghị cài đặt, kích hoạt, gia hạn, nâng cấp hoặc sửa lỗi loa miễn phí.

Hai là, dẫn dụ cài ứng dụng giả mạo: Đối tượng gửi đường dẫn lạ, yêu cầu quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Thực chất, đây là cách phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp thông tin tài khoản.

Ba là, giả mạo thông báo nhận tiền: Các đối tượng sử dụng ứng dụng tạo âm thanh chuyển khoản thành công giả, ảnh chụp màn hình hoặc tin nhắn chuyển khoản giả để khiến người bán tin rằng đã nhận được tiền và giao hàng, trong khi tài khoản thực tế chưa phát sinh giao dịch.

Để nhận diện dấu hiệu lừa đảo, Co-opBank lưu ý khách hàng cần cảnh giác khi gặp các dấu hiệu như: Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ hoặc hình ảnh khuôn mặt để xác thực sinh trắc học; yêu cầu truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại; yêu cầu chuyển tiền, nộp phí kích hoạt, xác minh hoặc kiểm tra tài khoản; liên tục thúc giục, đe dọa loa ngừng hoạt động hoặc tài khoản bị khóa nhằm tạo tâm lý hoang mang.

Co-opBank khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, OTP, mã PIN hay cài đặt ứng dụng qua đường dẫn gửi qua tin nhắn, mạng xã hội.

Để bảo vệ tài khoản và tài sản, Co-opBank khuyến cáo khách hàng 5 nguyên tắc an toàn sau:

Thứ nhất, không cung cấp mật khẩu, OTP, mã PIN, thông tin thẻ và không cấp quyền điều khiển điện thoại cho người khác.

Thứ hai, không truy cập đường dẫn lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc; chỉ cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức (App Store, Google Play).

Thứ ba, không chuyển tiền để kích hoạt, nâng cấp, sửa chữa hoặc xác minh loa khi chưa kiểm chứng thông tin qua đơn vị cung cấp chính thức.

Thứ tư, chỉ liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Co-opBank hoặc kênh hỗ trợ chính thức để xác minh các yêu cầu liên quan đến tài khoản và dịch vụ ngân hàng.

Thứ năm, cảnh giác với âm thanh thông báo chuyển khoản bất thường. Luôn kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, không xác nhận giao dịch chỉ dựa vào âm thanh từ loa.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Co-opBank lưu ý khách hàng cần bình tĩnh và thực hiện ngay các biện pháp sau:

+ Ngừng ngay việc tương tác với đối tượng nghi vấn, không tiếp tục cung cấp thông tin.

+ Liên hệ ngay Co-opBank qua Tổng đài 1900 54 55 54 để được hỗ trợ và đề nghị khóa tài khoản/dịch vụ khi cần thiết.

+ Nếu đã cài đặt ứng dụng lạ: tắt Wi-Fi/dữ liệu di động, gỡ ứng dụng; sử dụng thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu ngân hàng số và kiểm tra các giao dịch bất thường.

+ Trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản.

Co-opBank khuyến nghị khách hàng, đặc biệt là các hộ kinh doanh và tiểu thương, chủ động nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới để bảo vệ tài khoản và tài sản. Đồng thời, chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè và cộng đồng kinh doanh để cùng phòng tránh.