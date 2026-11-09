Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an trình báo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hoạt động huy động vốn, đầu tư tiền ảo, tiền mã hóa và giao dịch tài chính trái phép trên không gian mạng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với những lời quảng cáo về lợi nhuận cao, cam kết sinh lời nhanh cùng nhiều chiêu trò tạo dựng lòng tin, các đối tượng đã lôi kéo đông đảo người dân tham gia những mô hình đầu tư không có thật.

Triệt phá nhiều đường dây huy động vốn trái phép

Tháng 7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM, khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo PaynetCoin.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người từng tham gia các nền tảng đầu tư tiền ảo, huy động vốn trái phép cần chủ động trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường .(Ảnh: Thái Phương)

Đường dây này đã thu hút hàng nghìn người tham gia trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch và chiếm đoạt lên tới hàng chục tỉ đồng.

Đến tháng 8/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an tiếp tục triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép thông qua nền tảng TCIS do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu.

Các đối tượng sử dụng website tcis.ai, quảng bá sai sự thật về công nghệ lượng tử, qua đó lôi kéo hơn 4.000 tài khoản tham gia đầu tư tiền ảo, chứng khoán. Tổng số tiền giao dịch qua nền tảng này được xác định trên 50 tỉ đồng.

Trong năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bóc gỡ đường dây huy động vốn trái phép thông qua ứng dụng Meta Whale. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã thiết lập gần 2.000 tài khoản đầu tư, đưa ra cam kết trả lãi cố định ở mức cao cùng chính sách hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia phát triển mạng lưới.

Thực chất, mô hình này vận hành theo phương thức lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tạo ra lợi nhuận tương ứng.

Người từng chuyển tiền cần chủ động trình báo

Qua các vụ việc, cơ quan công an nhận định những mô hình lừa đảo này thường được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp, website, ứng dụng hoặc sàn giao dịch tài chính. Các đối tượng quảng cáo sai sự thật về khả năng kết nối thị trường quốc tế, cam kết lợi nhuận cao, ít rủi ro để thu hút người tham gia.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư có thể được nhận lợi nhuận và rút tiền thành công. Đây là thủ đoạn tạo dựng lòng tin, khiến nhiều người tiếp tục nạp thêm tiền, thậm chí vay mượn hoặc thế chấp tài sản để đầu tư với số vốn lớn hơn.

Khi đã huy động được lượng tiền đáng kể, các đối tượng có thể can thiệp hệ thống, tạo ra các khoản thua lỗ bất thường, khóa tài khoản hoặc ngừng hoạt động để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo những người từng tham gia đầu tư, chuyển tiền vào các nền tảng PaynetCoin, TCIS, Meta Whale hoặc có giao dịch với các cá nhân, tổ chức liên quan cần khẩn trương đến Công an tỉnh Phú Thọ hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Người dân nên chủ động lưu giữ các chứng từ chuyển khoản, sao kê ngân hàng, lịch sử giao dịch, tin nhắn trao đổi, thông tin tài khoản nhận tiền, đường dẫn website, ứng dụng và các tài liệu liên quan. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp cơ quan chức năng xác minh dòng tiền, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của những người tự xưng có khả năng hỗ trợ lấy lại tiền đã mất, bởi đây có thể là thủ đoạn lừa đảo tiếp theo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với các sàn giao dịch, ứng dụng tài chính không rõ nguồn gốc; không tin vào những lời mời gọi đầu tư cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro và tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho người khác.