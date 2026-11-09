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Công an kiểm tra nguồn gốc số tiền 7.600.000 đồng chuyển vào tài khoản em Đặng Thị Kiều Vy SN 2011

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Công an kiểm tra nguồn gốc số tiền 7.600.000 đồng chuyển vào tài khoản em Đặng Thị Kiều Vy SN 2011

Vừa qua, Công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ em Đặng Thị Kiều Vy SN 2011 hoàn trả thành công 7,6 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Nhận được 7,6 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết chuyển đến, em Đặng Thị Kiều Vy (sinh năm 2011, trú tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), học sinh Trường THPT Quang Trung, đã chủ động trình báo Công an xã để xác minh, hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Trước đó, quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng, em Đặng Thị Kiều Vy bất ngờ nhận được số tiền 7.600.000 đồng được chuyển đến từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, em Vy đã chủ động liên hệ với Công an xã Phú Trạch để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin và tìm người chuyển tiền để hoàn trả.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã tiến hành xác minh thông tin liên quan. Đến ngày 01/11/2026, lực lượng Công an đã xác định được người chuyển nhầm số tiền trên. Sau đó, em Đặng Thị Kiều Vy đã thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 7.600.000 đồng cho người chuyển nhầm.
Hành động của em Đặng Thị Kiều Vy thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử văn minh trong cuộc sống. Việc làm tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhất là trong thế hệ trẻ.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị

Linh San

Việt Nam hàng ngày

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