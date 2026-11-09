Theo Công an tỉnh Quảng Trị
Công an kiểm tra nguồn gốc số tiền 7.600.000 đồng chuyển vào tài khoản em Đặng Thị Kiều Vy SN 2011
Vừa qua, Công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ em Đặng Thị Kiều Vy SN 2011 hoàn trả thành công 7,6 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
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Nhận được 7,6 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết chuyển đến, em Đặng Thị Kiều Vy (sinh năm 2011, trú tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), học sinh Trường THPT Quang Trung, đã chủ động trình báo Công an xã để xác minh, hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Việt Nam hàng ngày