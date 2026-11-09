Trả góp 0% qua thẻ tín dụng, còn khoản phí nào khách hàng cần lưu ý?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trả góp lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc khách hàng được miễn hoàn toàn các khoản phí phát sinh trong quá trình mua hàng.

Về bản chất, trả góp 0% là hình thức cho phép khách hàng chia nhỏ số tiền thanh toán thành nhiều kỳ mà không phải chịu lãi suất đối với khoản trả góp theo điều kiện của chương trình. Tuy nhiên, tùy theo chính sách của ngân hàng phát hành thẻ và đơn vị bán hàng, khách hàng vẫn có thể phải trả thêm một số khoản phí.

Trong đó, phổ biến nhất là phí chuyển đổi trả góp. Đây là khoản phí ngân hàng có thể thu khi chuyển giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng sang hình thức trả góp. Mức phí thường được xác định dựa trên giá trị giao dịch và kỳ hạn trả góp, đồng thời có thể khác nhau giữa các ngân hàng hoặc từng chương trình ưu đãi.

Chẳng hạn, khách hàng mua một chiếc điện thoại trị giá 20 triệu đồng, lựa chọn trả góp trong 6 tháng với lãi suất 0%. Nếu chương trình áp dụng phí chuyển đổi 3% giá trị giao dịch, khách hàng sẽ phải trả thêm 600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền phải thanh toán là 20,6 triệu đồng, dù khoản trả góp không bị tính lãi suất.

Ngược lại, một số chương trình liên kết giữa ngân hàng và đơn vị bán hàng có chính sách miễn cả lãi suất và phí chuyển đổi. Khi đó, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện ưu đãi, thanh toán đúng hạn và không phát sinh chi phí khác, khách hàng có thể chỉ phải trả đúng giá trị sản phẩm.

Ngoài ra, khách hàng cần lưu ý nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo sao kê thẻ tín dụng. Trường hợp chậm thanh toán hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, chủ thẻ có thể phải chịu lãi và phí phát sinh theo thỏa thuận với ngân hàng. Việc tất toán khoản trả góp trước hạn cũng có thể phát sinh phí tùy theo điều kiện của từng chương trình.

Do đó, trước khi đăng ký trả góp 0%, khách hàng nên tìm hiểu kỹ về phí chuyển đổi, thời hạn thanh toán, số tiền phải trả mỗi kỳ và các điều kiện áp dụng. Đồng thời, cần kiểm tra tổng số tiền thực tế phải thanh toán, thay vì chỉ căn cứ vào mức lãi suất 0% được quảng cáo.

Có thể thấy, trả góp 0% bằng thẻ tín dụng chỉ thực sự không làm tăng chi phí mua hàng khi chương trình miễn các khoản phí liên quan, không có chênh lệch giá và khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đúng hạn.