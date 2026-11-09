Ngân hàng khuyến cáo người có tài khoản không sử dụng những dãy số sau làm mật khẩu, mã OTP

Từ 11h ngày 30/10/2026, CAKE by VPBank (CAKE) triển khai tăng cường bảo mật đối với phương thức xác thực giao dịch Smart OTP. Theo đó, khách hàng đang sử dụng dịch vụ này sẽ được yêu cầu thiết lập lại khi đăng nhập ứng dụng.

Theo thông báo từ CAKE, việc tăng cường bảo mật được triển khai nhằm tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về rà soát, nâng cao an toàn và bảo mật giao dịch của khách hàng khi cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Đối tượng áp dụng là toàn bộ khách hàng đang sử dụng Smart OTP trên ứng dụng CAKE.

Cụ thể, khi đăng nhập ứng dụng và nhận được thông báo thiết lập lại dịch vụ, khách hàng cần chọn "Thiết lập ngay", xác thực thông tin theo hướng dẫn, tạo mã PIN Smart OTP mới và hoàn tất quá trình cài đặt. Việc này chỉ cần thực hiện một lần, sau đó khách hàng có thể tiếp tục giao dịch bình thường bằng mã PIN mới.

Trong quá trình tăng cường bảo mật, hệ thống cũng có thể yêu cầu khách hàng đăng nhập bằng mật khẩu thay cho Face ID hoặc vân tay. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng cần thiết lập lại Face ID hoặc vân tay theo hướng dẫn trên ứng dụng.

CAKE cho biết quá trình thiết lập lại Smart OTP được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng, dự kiến chỉ mất vài phút và không ảnh hưởng đến tài khoản, số dư hay các sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng hoàn tất thiết lập ngay khi nhận được thông báo để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.

Để đảm bảo an toàn, CAKE lưu ý khách hàng chỉ thực hiện thiết lập lại mã PIN trên ứng dụng CAKE chính thức được tải từ App Store hoặc Google Play. Ngân hàng không gửi đường link qua tin nhắn, email hay mạng xã hội để yêu cầu khách hàng thực hiện thao tác này.

Bên cạnh đó, khách hàng nên đặt mã PIN khó đoán, tránh sử dụng ngày sinh, số điện thoại hoặc các dãy số liên tiếp, lặp lại như 123456, 111111. Đặc biệt, không chia sẻ mật khẩu, mã PIN Smart OTP hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên CAKE, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Khách hàng cũng được khuyến nghị cập nhật ứng dụng CAKE lên phiên bản mới nhất. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 636 686 hoặc truy cập website cake.vn.