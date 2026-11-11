Lương 20 triệu, nhà chưa có, chồng vẫn đòi mua ô tô 800 triệu: Cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu

Với những gia đình xác định ở thuê dài hạn, hoặc ưu tiên sở hữu phương tiện di chuyển và sự thuận tiện trong cuộc sống, mua ô tô trước khi mua nhà không phải quyết định quá phi lý, nếu vẫn đảm bảo được sự ổn định tài chính. Tuy nhiên cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây thì khác.

Theo lời chia sẻ của cô vợ, với mức lương 20 triệu/tháng, chồng cô nhất quyết đòi vay tiền mua ô tô 800 triệu. Nếu vay mua xe, chồng lo tiền trả góp 10 triệu/tháng, còn tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt của gia đình cũng như con cái, anh muốn dồn hết cho vợ. Với mức lương 35 triệu/tháng của mình, cô vợ không mấy đồng tình với chồng. Một phần vì chi phí cho chiếc ô tô quá tốn, một phần vì mục tiêu của cô là cố làm ăn, tích góp mua nhà thay vì mua ô tô.

Nguyên văn bài chia sẻ của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều ủng hộ và động viên cô vợ không nên để chồng mua ô tô lúc này. Riêng tiền trả góp đã tốn 1 nửa tiền lương của chồng, tính ra nếu mua xe, chồng cô chỉ nuôi mỗi chiếc ô tô, còn các chi phí khác của gia đình thì mình vợ gánh tất, rõ ràng là không ổn.

“Ô tô là phương tiện đi lại mà mua cho bằng bạn bằng bè thì dở rồi. Với cả ở thuê mà có ô tô thì cũng bất tiện lắm, trừ khi thuê hẳn chung cư có hầm gửi xe còn đỡ, chứ thuê căn hộ dịch vụ thì không phải chỗ nào cũng gần bãi gửi xe, nắng mưa gió bão, trời lạnh vẫn cứ phải đi bộ mới lấy xe được thì bằng hòa” - Một người bình luận.

“Mua ô tô để đưa đón con hoặc về quê cho tiện thì nghe còn hợp lý, mà nếu thế cũng chẳng cần tới 800 triệu. Mua chiếc xe cũ, trong khả năng tài chính để không phải vay mượn là được rồi. Chứ giờ có thêm chiếc xe đấy thì chồng chẳng đóng góp gì vào cuộc sống chung à, lương vợ 35 triệu không thấp nhưng vừa nuôi con, vừa thuê nhà rồi ăn uống, đi lại thì cũng chẳng dư bao nhiêu” - Một người chia sẻ.

“Nghe câu vợ không đồng ý thì tiền ai nấy giữ thấy chán thật đấy. Nếu nói mãi chồng vẫn không chịu bỏ ý định mua xe 800 triệu thì bạn cứ chia đôi tất cả từ tiền nhà, tiền điện nước, tiền học của con. Ăn uống thì 2 mẹ con tự túc, kệ chồng cho tự lo. Lương có 20 triệu mà dám vay mua xe trả góp 10 triệu/tháng là ỷ lại có vợ lo đấy. Chứ nếu còn độc thân, tự túc mọi thứ thì ai dám làm thế” - Một người phân tích.

“Nhiều người cũng ở thuê và cũng mua ô tô, không phải cứ chưa có nhà là chưa được mua xe, nhưng quan trọng là tài chính, thu nhập của người ta tốt, mua xe không phải vay, chi phí nuôi xe cũng không phải gánh nặng đến mức ảnh hưởng đến ngân sách hàng tháng hay việc nuôi con. Chứ đây lương có 20 triệu, chẳng lo cải thiện thu nhập để cùng vợ vun vén thì thôi, lại còn tính vay mua xe nữa” - Một người bày tỏ.

Dấu hiệu bạn nên cân nhắc lại về quyết định mua ô tô

1. Nhu cầu sử dụng ô tô không nhiều

Trước khi mua xe, bạn nên xem xét tần suất và mục đích sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu phần lớn thời gian vẫn đi làm bằng xe máy và chỉ cần ô tô vào một vài dịp cuối tuần, du lịch hoặc khi thời tiết xấu, việc sở hữu xe có thể chưa thực sự cần thiết. Bởi ô tô không chỉ tốn tiền mua ban đầu mà còn kéo theo nhiều khoản chi như gửi xe, xăng dầu, bảo hiểm và bảo dưỡng, ngay cả khi không sử dụng thường xuyên.

Trong trường hợp nhu cầu di chuyển chưa lớn, thuê xe khi cần thiết có thể là phương án tiết kiệm và linh hoạt hơn.

2. Mua xe khiến tiền tiết kiệm, quỹ dự phòng về 0

Nếu phải sử dụng gần như toàn bộ tiền tích lũy để mua ô tô, bạn nên cân nhắc lại quyết định này.

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Trong cuộc sống, những tình huống bất ngờ như mất việc, giảm thu nhập, phát sinh chi phí y tế hoặc gia đình cần một khoản tiền lớn đều có thể xảy ra. Khi không còn tiền dự phòng, bạn dễ rơi vào tình trạng phải vay mượn để xoay xở. Trong khi đó, ô tô lại là tài sản có xu hướng mất giá theo thời gian. Vì vậy, việc sở hữu xe không nên đánh đổi bằng toàn bộ khoản tiền tiết kiệm. Tốt hơn hết, bạn nên đảm bảo vẫn giữ được quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt sau khi hoàn tất giao dịch.

3. Khoản vay và chi phí nuôi xe ảnh hưởng đến ngân sách hàng tháng

Giá xe không phải khoản chi duy nhất cần tính đến khi mua ô tô.

Nếu vay ngân hàng, mỗi tháng gia đình còn phải trả cả gốc lẫn lãi, bên cạnh các chi phí xăng dầu, gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng và sửa chữa. Những khoản này có thể chiếm một phần đáng kể trong thu nhập, khiến ngân sách dành cho sinh hoạt, chăm sóc con cái và tiết kiệm bị thu hẹp.

Chẳng hạn, nếu trước đây gia đình có thể tiết kiệm 8-10 triệu đồng mỗi tháng nhưng sau khi mua xe chỉ còn dư 1-2 triệu đồng, đây là dấu hiệu cho thấy chiếc xe đang tạo áp lực lớn lên dòng tiền. Một chiếc ô tô chỉ thực sự phù hợp khi gia đình có thể duy trì các khoản chi thiết yếu, trả nợ đúng hạn và tiếp tục tích lũy mà không phải liên tục thắt chặt chi tiêu.