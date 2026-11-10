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Thông báo mới từ công an về căn cước, VNeID, tất cả người dân chú ý

| | Sống

Thông báo mới từ công an về căn cước, VNeID, tất cả người dân chú ý

Công an TP Hà Nội và cục An ninh mạng thông báo đến tất cả người dân.

Công an TP Hà Nội ngày 10/11/2026 vừa ra thông báo người dân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh công an yêu cầu "cập nhật căn cước, VNeID.

Theo đó, thời gian gần đây, các đối tượng liên tục giả danh cán bộ công an, thông báo thông tin căn cước, cư trú của người dân bị sai lệch và yêu cầu cập nhật VNeID ngay để tránh bị khóa tài khoản. Qua đó, chúng dụ nạn nhân cài ứng dụng giả, cung cấp mã OTP, mật khẩu, hình ảnh khuôn mặt nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Các đối tượng thường gọi từ số điện thoại cá nhân, đọc đúng thông tin của nạn nhân để tạo lòng tin, sau đó đe dọa khóa tài khoản định danh nếu không cập nhật ngay. Chúng yêu cầu gọi video, kết bạn qua Zalo, Telegram hoặc cài ứng dụng từ đường link, mã QR, tệp tin bên ngoài kho ứng dụng chính thức.

Ứng dụng giả mạo VNeID có thể yêu cầu cấp quyền Trợ năng, nhập thông tin cá nhân, mã OTP và chụp ảnh khuôn mặt. Từ đó, kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Hai học sinh bị thao túng, yêu cầu chuyển hàng tỷ đồng

Thực tế đã ghi nhận nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền lớn. Tại TP Hồ Chí Minh, hai học sinh sinh năm 2008 bị thao túng, trong đó một em đã bán vàng và chuyển gần 1,98 tỷ đồng. Tại Hà Nội, một người dân được yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng để "phục vụ điều tra", nhưng may mắn kịp đến cơ quan công an xác minh và dừng giao dịch.

Từ đó, Công an cảnh báo người dân cần lưu ý tài khoản định danh điện tử mức 2 chỉ được cấp trực tiếp tại công an cấp xã. VNeID chính thức chỉ có trên App Store và Google Play.

Công an không yêu cầu người dân cung cấp OTP, chuyển tiền, cài ứng dụng lạ hay làm việc qua điện thoại, video call để phục vụ điều tra. Không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài tệp do người lạ gửi; không cấp quyền Trợ năng cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Công an đề nghị người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, ảnh khuôn mặt hoặc chuyển tiền để "xác minh", "cập nhật" tài khoản.

Ngoài ra, phụ huynh cần nhắc nhở con em cảnh giác với yêu cầu giữ bí mật, tự cách ly hoặc chuyển tiền từ người lạ.

Nếu đã cài ứng dụng đáng ngờ, cần ngắt kết nối Internet, liên hệ ngay ngân hàng để khóa tài khoản, đổi mật khẩu và trình báo cơ quan công an. Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy chủ động xác minh tại công an cấp xã, không làm theo hướng dẫn của người gọi.

Theo Trang Anh

Việt Nam hàng ngày

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