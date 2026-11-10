Bác sĩ trẻ ban ngày thực hành ở viện, tối chạy xe ôm công nghệ

Ban ngày thực hành tại bệnh viện, tan ca chạy xe công nghệ đến khoảng 21-22h, rồi về kho hoa làm việc tới 2-3h sáng, Hoàng Đức Hùng chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày.

Những công việc ngoài chuyên môn giúp chàng trai tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội trang trải cuộc sống và tích lũy tiền cho mục tiêu học thạc sĩ.

Hùng sinh năm 2000, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền năm 2025. Hiện anh thực hành 12 tháng tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương để hoàn thiện điều kiện cấp giấy phép hành nghề.

Những ngày qua, câu chuyện của Hùng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Anh nhận nhiều lời động viên, hỏi thăm, thậm chí cả những đề nghị giúp đỡ. Dù vậy, cuộc sống và công việc của bác sĩ trẻ vẫn diễn ra bình thường, không có nhiều xáo trộn.

Trước những biệt danh như “bác sĩ xe công nghệ” hay “bác sĩ tài xế”, Hùng đón nhận khá thoải mái. Anh cho biết ngay từ những ngày đầu cầm lái đã tự đặt biệt danh này cho mình và cảm thấy tên gọi ấy thú vị.

Có người băn khoăn liệu làm thêm như vậy có lãng phí chất xám, lãng phí tấm bằng Đại học Y Hà Nội, nhưng với Hùng, những cuốc xe đang giúp anh tiếp tục theo đuổi nghề y.

Đức Hùng tốt nghiệp năm 2025 và đang chờ hoàn thiện điều kiện cấp giấy phép hành nghề. (Ảnh: NVCC)

Những cuốc xe nuôi giấc mơ nghề y

Hùng bắt đầu chạy xe công nghệ ngay sau kỳ thi tốt nghiệp tháng 6/2025. Khi nhiều bạn bè chọn về quê nghỉ ngơi, anh ở lại Hà Nội để hoàn tất thủ tục nhập học khóa sĩ quan dự bị. Gia đình khi ấy nhắn nhủ: “Đã tốt nghiệp rồi, ở lại Hà Nội thì phải tự lo”.

Phải tự trang trải cuộc sống sớm hơn hình dung, Hùng tìm việc làm thêm. Tuy nhiên, không nơi nào nhận anh làm ngắn hạn trong hai tháng. Chỉ vài ngày sau khi thi xong, anh quyết định đăng ký chạy xe công nghệ.

Cuối tháng 11/2025, Hùng hoàn thành bốn tháng huấn luyện sĩ quan dự bị. Đến giữa tháng 12, anh nộp hồ sơ thực hành tại bệnh viện. Khoảng thời gian thực hành không có lương, bác sĩ trẻ tiếp tục chạy xe để tự lo sinh hoạt. Công việc có thời gian linh động giúp anh duy trì việc thực hành và kiếm thêm thu nhập.

Ngày làm việc tại bệnh viện còn đêm Hùng lại chạy xe ôm công nghệ. (Ảnh: NVCC)

Từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026, cuộc sống của Hùng chủ yếu xoay quanh bệnh viện và những cuốc xe. Sang tháng 9/2026, anh vay mượn, góp vốn cùng bạn bè mở kho hoa tươi, mong có thêm nguồn thu và tích lũy học phí cho dự định học thạc sĩ.

Từ đó, lịch trình mỗi ngày càng dày hơn. Ban ngày thực hành tại viện, tan ca anh chạy xe đến khoảng 21-22h. Trở về kho hoa, Hùng tiếp tục nhập hàng, kiểm tra chất lượng và chăm sóc khách hàng tới 2-3h sáng. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng.

Có lúc chạnh lòng, vẫn quyết tâm theo nghề

Trên hành trình tự lập, có những khoảnh khắc khiến Hùng chạnh lòng. Mỗi lần giao hàng hoặc giao hoa đến cổng bệnh viện, anh lại tự nhủ đáng lẽ nơi mình đang cống hiến phải là bệnh viện chứ không phải cuộc sống thế này.

Tháng 6/2026, Hùng từng gặp tai nạn giao thông trên đường đi giao hàng. Sự việc khiến anh cân nhắc có nên tiếp tục công việc này.

“Lúc đó, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục chạy Grab nữa không, nhưng cuối cùng tôi vẫn tiếp tục vì mưu sinh”, Hùng chia sẻ.

Mục tiêu lớn nhất của anh trong năm 2027 là thi đỗ thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi hoàn thành thời gian thực hành và có giấy phép hành nghề, Hùng dự định xin học việc thêm tại phòng khám để nâng cao tay nghề, đồng thời giảm thời gian chạy xe, tập trung ôn thi. Khi đó, anh dự tính lấy lợi nhuận từ kho hoa làm nguồn thu nhập chính.

Nhìn lại quãng thời gian sau tốt nghiệp, Hùng thừa nhận từng chật vật khi nhận ra cuộc sống thực tế khác xa hình dung lúc còn ngồi trên giảng đường. Tuy nhiên, anh tin rằng không có công việc chân chính nào đáng để xấu hổ.

“Đừng ngại bắt đầu từ con số 0, cũng đừng để lòng tự trọng sai chỗ khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội trưởng thành. Nếu hôm nay chưa thể sống với công việc mơ ước, hãy làm một công việc giúp bạn tiếp tục theo đuổi ước mơ ấy”, Hùng chia sẻ.