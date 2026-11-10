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Công an làm việc với người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế ở TP.HCM

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Công an làm việc với người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế ở TP.HCM

Đi xe Grab nhưng không trả tiền, đến khi người nhà ra trả tiền thừa lại vô cớ vung tay tấn công vào đầu, lưng nam tài xế, ông Phạm Văn Linh đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Ngày 10/11, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM củng cố hồ sơ để xử lý với Phạm Văn Linh (39 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi rượt đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ tại khu vực đường Ký Con, phường Bến Thành gây bức xúc dư luận.Nhận tin, công an xác minh, mời 2 người liên quan về làm việc.

Công an xác định, khoảng 4h40 ngày 7/11, ông Linh đặt xe Grab do anh Nguyễn Trường Yên (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển, đi từ đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông đến số 54 Ký Con, phường Bến Thành. Khi đến nơi, do Linh không có tiền trả tiền xe nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 phút sau, em của Linh đến trả tiền cho tài xế.

Người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế ở TP.HCM

Tuy nhiên, trong lúc nam tài xế đang trả lại tiền thừa thì Linh tấn công vào vùng đầu và lưng tài xế Yên bằng tay. Lúc này, nam tài xế sử dụng điện thoại ghi lại sự việc thì Linh tiếp tục rượt đuổi, tạo nên hình ảnh được ghi nhận trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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