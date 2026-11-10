Nữ gián điệp được mệnh danh "người đàn bà không ai có thể cưỡng lại", dùng "bẫy tình" để đánh cắp loạt bí mật lịch sử

Từ tiểu thư thượng lưu đến con đường tình báo

Amy Elizabeth Thorpe sinh ngày 22/11/1910 tại Minneapolis, bang Minnesota, trong một gia đình thượng lưu Mỹ có cha là sĩ quan thủy quân lục chiến và mẹ là con gái thượng nghị sĩ bang. Sở hữu nhan sắc kiều diễm, đôi mắt xanh ngọc bích cùng trí thông minh thiên bẩm, bà sớm thông thạo nhiều ngôn ngữ và làm chủ các kỹ năng giao thiệp trong giới tinh hoa.

Ở tuổi 19, sau khi mang thai ngoài ý muốn, bà kết hôn với Arthur Pack — một nhà ngoại giao Anh lớn hơn bà nhiều tuổi. Dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tấm vé ngoại giao này đã đưa bà di chuyển qua hàng loạt đại sứ quán khắp Nam Mỹ và châu Âu, mở ra con đường thâm nhập vào những vòng tròn quyền lực nhạy cảm nhất thế giới.

Dấu ấn đầu tiên tại Madrid và mật mã Enigma ở Ba Lan Sự nghiệp tình báo của Betty khởi đầu tự phát tại Madrid trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, nơi bà mạo hiểm giúp giải cứu nhiều người ra khỏi vùng chiến sự. Nhận thấy tiềm năng đặc biệt của bà, Cục Tình báo Anh (MI6) đã chính thức chiêu mộ Betty Pack vào cuối những năm 1930.

Nhiệm vụ đột phá đầu tiên diễn ra tại Warszawa (Ba Lan) giai đoạn 1937–1938. Tại đây, bà quyến rũ Bá tước Michal Lubienski, trợ lý Ngoại trưởng Ba Lan. Qua mối quan hệ này, bà thu thập được các thông tin vô giá về mưu đồ chiếm Tiệp Khắc của Đức Quốc xã và tiến trình giải mã máy Enigma của Ba Lan, góp phần trực tiếp vào thành công của trung tâm mật mã Bletchley Park tại Anh.

Bẫy tình đánh gục Đô đốc Ý và chiến thắng Mũi Matapan Khi Thế chiến II bùng nổ, Betty hoạt động dưới mật danh "Cynthia" thuộc Cơ quan Phối hợp An ninh Anh (BSC) và Cơ quan Dịch vụ Chiến lược Mỹ (OSS) tại Washington. Mục tiêu tiếp theo của bà là Đô đốc Alberto Lais, Tùy viên Hải quân Ý.

Bằng "bẫy tình" tinh vi, bà đã lấy được bộ sổ mật mã hải quân Ý. Nguồn tin tình báo chiến lược này giúp Hải quân Hoàng gia Anh đọc được mọi di chuyển của đối phương, dẫn đến chiến thắng đè bẹp hạm đội Ý trong trận hải chiến Mũi Matapan năm 1941.

Phi vụ đột nhập sứ quán Vichy và bước ngoặt Bắc Phi

Chiến công vang dội nhất của Betty Pack diễn ra vào tháng 6/1942, nhắm vào chính quyền Vichy Pháp — chính phủ hợp tác với Đức Quốc xã do Thống chế Philippe Pétain đứng đầu. Bà tiếp cận Charles Emmanuel Brousse, Tùy viên báo chí đại sứ quán Vichy tại Washington, dưới vỏ bọc phóng viên và thuyết phục ông đổi phe theo Đồng minh.

Hai người lên kế hoạch đột nhập két sắt đại sứ quán để đánh cắp bộ sổ mật mã hải quân Pháp. Để qua mặt lực lượng bảo vệ đêm nghiêm ngặt, Betty và Brousse liên tục tạo ra tiếng động ồn ào giả làm cuộc hẹn hò ân ái. Vào đêm hành động quyết định, Betty cố tình lõa thể, chỉ đeo chuỗi hạt ngọc trai và đi giày cao gót để sẵn sàng làm phân tâm gác đêm nếu bị phát hiện.

Với sự hỗ trợ của một thợ phá khóa chuyên nghiệp, họ đã chụp lại toàn bộ tài liệu mật mã và chuyển gấp cuộn phim về Bletchley Park. Nguồn tình báo này giúp phe Đồng minh đoán trước mọi bước đi của hải quân Vichy, bảo đảm thắng lợi cho Chiến dịch Torch — cuộc đổ bộ lên Bắc Phi tháng 11/1942 mà Thủ tướng Winston Churchill gọi là "dấu chấm hết cho sự khởi đầu".

Cuộc sống hậu chiến và tuyên bố không hối hận

Sau khi chiến tranh kết thúc, Betty ly hôn Arthur Pack và tái hôn với Charles Brousse. Hai người rút lui khỏi giới tình báo và chuyển sang sống ẩn dật tại Pháp. Bà qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 1/12/1963 ở tuổi 53.

Khi đối mặt với những lời soi xét về việc biến nhan sắc thành vũ khí chiến tranh, Betty Pack thẳng thắn tuyên bố không chút hối hận. Bà khẳng định các thông tin mình lấy được đã cứu sống hàng nghìn binh sĩ Anh - Mỹ, và trong một cuộc chiến sinh tử, người ta không thể chiến thắng bằng những phương pháp thông thường.