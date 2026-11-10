Khu vực sắp có mưa to đến rất to

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa trên 300mm, nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 100mm trong 3 giờ.

Theo dự báo, trong 24 giờ qua, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xuất hiện mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Trong 24-48 giờ tới, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Bộ.

Cụ thể, từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Tại TP Huế và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm, kèm mưa vừa, mưa to và dông.

Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, trong đêm 10/11 và ngày 11/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Riêng TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ở cấp 2.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)