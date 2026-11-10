Đột quỵ cũng phải "sợ" loại nước quen thuộc này: Uống đều đặn còn giúp kéo dài tuổi thọ, điều hòa huyết áp

Trà đen, còn được gọi là hồng trà, được chế biến từ lá cây Camellia sinensis. Khác với một số loại trà khác, lá trà đen trải qua quá trình oxy hóa gần như hoàn toàn, tạo nên màu sắc sẫm và hương vị đậm đặc trưng. Đây là thức uống phổ biến tại nhiều quốc gia, đồng thời được quan tâm nhờ những tác động tiềm năng đối với sức khỏe.

óp phần làm giảm nguy cơ tử vong

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí thuộc hệ thống National Institutes of Health (NIH) đã phân tích dữ liệu của 498.043 người trong độ tuổi 40-69 tham gia UK Biobank. Những người này được theo dõi trong khoảng 11 năm, cung cấp thông tin về thói quen uống trà và lối sống, đồng thời thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu và nước bọt định kỳ.

Khi đối chiếu dữ liệu về mức tiêu thụ trà với tỷ lệ tử vong, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống khoảng 2 tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 9-13% so với những người không uống.

Đáng chú ý, lượng trà đen tiêu thụ cao hơn cũng có mối liên hệ với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ thấp hơn.

Tuy nhiên, đây là kết quả nghiên cứu quan sát, phản ánh mối liên hệ giữa thói quen uống trà và sức khỏe, chưa đủ để khẳng định trà đen trực tiếp ngăn ngừa đột quỵ hay kéo dài tuổi thọ.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Bên cạnh nghiên cứu trên, các chuyên gia thuộc Hội đồng Y tế Hà Lan cũng đề cập đến lợi ích tiềm năng của trà đen đối với huyết áp. Theo đó, việc duy trì thói quen uống khoảng 5 tách mỗi ngày có thể góp phần kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Ông Eert Schoten cho biết các dữ liệu khoa học được tổng hợp trong khoảng một thập kỷ cho thấy trà đen có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe. Uống khoảng 3-5 tách mỗi ngày được cho là có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nhà nghiên cứu Tim Bond cũng nhận định một số nghiên cứu gần đây ghi nhận những hợp chất trong trà đen có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở nhóm người có thói quen sử dụng rượu. Loại đồ uống này được cho là có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch.

Theo thông tin được đăng tải trên The Daily Telegraph, học sinh tại Hà Lan còn được khuyến khích uống trà đen vào giờ nghỉ trưa hoặc giờ giải lao. Đây cũng là một trong những thức uống quen thuộc tại quốc gia này.

Trong khi đó, chuyên trang sức khỏe EatingWell cho biết trà đen có thể hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tác động này được lý giải một phần nhờ hàm lượng polyphenol trong trà.

Các hợp chất polyphenol có thể hỗ trợ cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, lớp tế bào lót bên trong thành mạch, qua đó giúp quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất này có khả năng góp phần giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol xấu. Đây là yếu tố có liên quan đến quá trình hình thành mảng xơ vữa, khiến lòng động mạch hẹp lại.

Ngoài ra, polyphenol trong trà đen còn được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa và khả năng tham gia điều hòa phản ứng viêm. Một số hợp chất như catechin được cho là có thể hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước tình trạng viêm kéo dài, vốn có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có tăng huyết áp.

Một cơ chế khác được đề cập là khả năng tác động đến quá trình sản xuất renin - enzyme tham gia hệ thống điều hòa huyết áp của cơ thể. Việc ức chế hoạt động của hệ thống này có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Uống trà đen thế nào để hạn chế tác dụng phụ?

Dù có một số lợi ích tiềm năng, trà đen vẫn chứa caffeine và cần được sử dụng ở mức phù hợp. Theo Dana Hunnes, chuyên gia tại UCLA Medical Center, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây lo âu, mất ngủ, thở nhanh, đau đầu, rối loạn nhịp tim hoặc làm tăng huyết áp ở một số người.

Caffeine còn có tác dụng lợi tiểu. Vì vậy, uống quá nhiều trà đen có thể khiến cơ thể tăng đào thải nước. Những người nhạy cảm với caffeine cần đặc biệt chú ý đến lượng trà sử dụng và thời điểm uống.

Theo chuyên gia này, người không gặp phản ứng bất lợi với caffeine có thể duy trì thói quen uống trà đen hằng ngày, nhưng nên kiểm soát lượng tiêu thụ, với mức tối đa được bà khuyến nghị là khoảng 2 tách/ngày.

Bên cạnh đó, thông tin từ WebMD lưu ý trà đen có thể tương tác với một số loại thuốc và thực phẩm bổ sung. Một số loại thuốc còn làm chậm quá trình đào thải caffeine, khiến chất này lưu lại trong cơ thể lâu hơn bình thường.

Do đó, người đang mắc bệnh nền hoặc sử dụng thuốc thường xuyên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống trà đen với lượng lớn hoặc dùng như một biện pháp hỗ trợ sức khỏe.

Trà đen có thể là một lựa chọn đồ uống trong chế độ sinh hoạt lành mạnh, nhưng không thay thế thuốc điều trị, chế độ ăn uống cân bằng hay các biện pháp kiểm soát huyết áp và phòng ngừa đột quỵ đã được khuyến nghị.

(Tổng hợp)