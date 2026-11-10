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Từ 5/10/2026, người đang nuôi con có thể hưởng 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

| | Sống

Chính sách trợ cấp mới quy định mức hỗ trợ theo số con đủ điều kiện, đồng thời có những trường hợp được tiếp tục hưởng khi con đã đủ 16 tuổi.

Người đơn thân thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đang nuôi 3 con dưới 16 tuổi và đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể nhận tổng cộng 1.620.000 đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng. Chính sách này được quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Ai thuộc diện được nhận trợ cấp nuôi con 1.620.000 đồng/tháng?

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đơn thân nghèo nuôi con thuộc nhóm đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

Để được nhận trợ cấp, người nuôi con phải đồng thời đáp ứng các điều kiện:

  • Thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.
  • Chưa có chồng hoặc vợ; hoặc đã kết hôn nhưng chồng hoặc vợ đã chết, mất tích.
  • Đang nuôi con dưới 16 tuổi.

Mức trợ cấp được tính theo số con đủ điều kiện đang nuôi, với mức 540.000 đồng/tháng cho mỗi con.

Như vậy, người đơn thân nghèo nuôi 3 con đủ điều kiện có thể nhận tổng cộng 1.620.000 đồng/tháng. 

Cách tính mức trợ cấp hằng tháng

Theo khoản 2 Điều 4 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp xã hội được xác định bằng công thức:

Mức trợ cấp = Mức chuẩn trợ giúp xã hội × Hệ số

Trong đó:

  • Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 540.000 đồng/tháng.
  • Hệ số: 1,0 đối với mỗi con đang nuôi.
Từ 5/10/2026, người đang nuôi con có thể hưởng 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì? - Ảnh 1.

Người hưởng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về hoàn cảnh kinh tế, tình trạng hôn nhân và độ tuổi của con.

Với mỗi người con đủ điều kiện, người đơn thân được tính trợ cấp 540.000 đồng/tháng. 

Cụ thể:

Số con đang nuôiTổng trợ cấp mỗi tháng
1 con540.000 đồng
2 con1.080.000 đồng
3 con1.620.000 đồng
4 con2.160.000 đồng

Con đủ 16 tuổi nhưng vẫn đi học có được tiếp tục nhận trợ cấp?

Người đơn thân vẫn có thể tiếp tục hưởng chính sách khi con đã đủ 16 tuổi nhưng đang theo học và không bị gián đoạn quá trình học tập.

Các chương trình học được tính gồm giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đại học văn bằng thứ nhất. Thời gian hưởng trợ cấp được kéo dài đến khi người con hoàn thành chương trình học.

Quy định này không áp dụng nếu việc học bị gián đoạn, trừ trường hợp tạm dừng học hoặc bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Ngoài ra, nếu người đơn thân nghèo nuôi con đồng thời thuộc nhóm người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, hoặc người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, họ có thể được hưởng đồng thời trợ cấp nuôi con và khoản trợ cấp tương ứng với nhóm đối tượng còn lại.

Hồ sơ hưởng trợ cấp được nộp theo những cách nào?

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, đối tượng hưởng trợ cấp hoặc người giám hộ có thể gửi hồ sơ bằng một trong ba hình thức:

  • Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.
  • Qua dịch vụ bưu chính.
  • Nộp trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Tuy nhiên, mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đối với người đang hưởng chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Việc hưởng trợ cấp xã hội có thể bị tạm dừng nếu người nhận không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên, hoặc người hưởng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại điều kiện hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý.

Do đó, những trường hợp thuộc diện điều chỉnh sang mức mới được tính hưởng từ ngày 1/7/2026 và được truy lĩnh phần chênh lệch so với số tiền đã nhận.

Lưu ý trường hợp sau có thể bị tạm dừng trợ cấp

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, việc hưởng trợ cấp xã hội có thể bị tạm dừng nếu người nhận không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên.

Một trường hợp khác là người hưởng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại điều kiện hưởng trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý.

Sau khi rà soát, nếu người hưởng vẫn đáp ứng đầy đủ điều kiện, chế độ sẽ được tiếp tục kể từ thời điểm bị tạm dừng.

Ngược lại, nếu không còn đủ điều kiện, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định thôi hưởng trợ cấp kể từ thời điểm tạm dừng. Trường hợp điều kiện hưởng thay đổi, chế độ được điều chỉnh từ thời điểm phát sinh thay đổi.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)

Từ 5/10/2026, người đang nuôi con có thể hưởng 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì? - Ảnh 3.Công an thông báo sẽ điều tra các tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có chứa thông tin sau

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Theo Nguyệt Phạm

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