Công an thông báo sẽ điều tra các tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có chứa thông tin sau

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện những dấu hiệu bất thường trong các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến.

Những nội dung trong tin nhắn SMS, Zalo, Messenger người dân cần cảnh giác

Theo cảnh báo, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận người có nhu cầu làm hộ chiếu. Trong đó, người dân cần đặc biệt lưu ý các tin nhắn có nội dung sau:

1. Thông báo hồ sơ hộ chiếu bị thiếu, sai thông tin hoặc cần xác thực

Đối tượng tự xưng là cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, liên hệ qua điện thoại hoặc tin nhắn, thông báo hồ sơ của người dân đang có vấn đề. Sau đó, chúng yêu cầu kết bạn Zalo, truy cập đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn để “đồng bộ dữ liệu”, “xác minh danh tính”.

2. Gửi đường link làm hộ chiếu trực tuyến, cấp hộ chiếu nhanh hoặc trọn gói

Các đối tượng lập tài khoản Facebook, Zalo, website, fanpage giả mạo cơ quan Công an hoặc Cổng Dịch vụ công, sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo và giao diện tương tự trang chính thức. Chúng quảng cáo các dịch vụ như “làm hộ chiếu online nhanh chóng”, “hỗ trợ cấp hộ chiếu cấp tốc”, “làm hộ chiếu trọn gói”.

Khi người dân liên hệ, đối tượng yêu cầu gửi ảnh căn cước, ảnh chân dung, thông tin cá nhân và chuyển trước tiền phí. Sau khi nhận được tiền, chúng có thể chặn liên lạc hoặc tiếp tục yêu cầu thanh toán các khoản phát sinh.

3. Yêu cầu đăng nhập, cung cấp căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP

Tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hoặc thư điện tử có thể đính kèm đường link với tên miền gần giống Cổng Dịch vụ công chính thức. Khi truy cập, người dân được yêu cầu nhập thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP với lý do thanh toán lệ phí, xác nhận hồ sơ.

Đây là thủ đoạn nhằm thu thập dữ liệu, tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

4. Yêu cầu cài ứng dụng lạ hoặc chia sẻ màn hình điện thoại

Một số tin nhắn có thể hướng dẫn người dân tải ứng dụng từ đường link không rõ nguồn gốc, cấp quyền trợ năng, quyền điều khiển thiết bị hoặc chia sẻ màn hình để được hỗ trợ làm hộ chiếu.

Những thao tác này có thể tạo điều kiện cho đối tượng theo dõi, thu thập dữ liệu và thực hiện các giao dịch trái phép.

5. Thúc giục xử lý ngay vì hồ sơ sắp hết hạn, bị hủy hoặc phát sinh chi phí

Đối tượng thường tạo tâm lý lo lắng, yêu cầu người dân thực hiện ngay các thao tác theo hướng dẫn với lý do hồ sơ sắp hết hạn, bị hủy, bị khóa hoặc sẽ phải trả thêm chi phí nếu chậm trễ.

Người dân cần làm gì khi nhận được tin nhắn đáng ngờ?

Công dân Việt Nam có thể làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu thực hiện trực tuyến, người dân cần truy cập đúng các địa chỉ chính thức của Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Người dân lựa chọn thủ tục phù hợp, đăng nhập bằng phương thức hệ thống hỗ trợ, kê khai thông tin, gửi hồ sơ và thanh toán lệ phí theo hướng dẫn chính thức. Nếu làm thủ tục trực tiếp, có thể liên hệ cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh để được hướng dẫn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không thông qua cá nhân, tổ chức trung gian trên mạng xã hội khi chưa xác minh được tính hợp pháp; không truy cập đường link lạ do người không rõ danh tính gửi đến; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng cho người khác.

Người dân cũng không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ Công an. Lệ phí cần được thanh toán trên hệ thống chính thức và kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận.

Nếu đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần làm gì?

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link có dấu hiệu giả mạo cơ quan Công an, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, không cung cấp thêm thông tin cá nhân và không thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Nếu nghi ngờ đã bị lừa đảo hoặc có nguy cơ mất tài sản, người dân cần thực hiện các bước sau:

Liên hệ ngân hàng: Gọi đến số điện thoại, sử dụng ứng dụng hoặc kênh giao dịch chính thức của ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, thẻ hoặc tạm dừng giao dịch khi có nguy cơ bị chiếm đoạt.

Bảo vệ các tài khoản liên quan : Đổi mật khẩu từ một thiết bị an toàn, gỡ bỏ ứng dụng đáng ngờ và kiểm tra an toàn thiết bị. Nếu thiết bị có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển, cần ngừng sử dụng thiết bị đó để giao dịch tài chính.

Lưu giữ bằng chứng: Ghi lại số điện thoại, tin nhắn, đường link, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch liên quan.

Trình báo cơ quan Công an: Nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và phối hợp xử lý.

Người dân không tiếp tục liên hệ hoặc chuyển thêm tiền cho các đối tượng sau khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

(Theo Công an tỉnh Khánh Hòa / Ảnh minh họa: Internet)