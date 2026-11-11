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Ra lệnh bắt tạm giam Đinh Hoàng Hải SN 2009

| | Xã hội

Đối tượng bị khởi tố về hành vi "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hoàng Hải, sinh năm 2009, trú tại thôn Đông Châu, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Công an xã Khánh Nhạc nhận được tin báo của anh N.X.N, sinh năm 2004, trú tại xã Khánh Hội về việc khi anh điều khiển xe máy đến tuyến đường Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình thì bị một nam thanh niên chặn đường, đe dọa, sau đó khống chế anh đưa đến khu vực thôn Đông Châu, xã Khánh Nhạc, dùng tay đánh rồi cướp xe mô tô bỏ trốn.

Ra lệnh bắt tạm giam Đinh Hoàng Hải SN 2009 - Ảnh 1.

Bị can Đinh Hoàng Hải cùng tang vật (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Nhạc đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh Đinh Hoàng Hải là đối tượng gây ra vụ cướp trên, tiến hành truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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