Tất cả người dân chú ý công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền sau

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao và hoạt động rửa tiền tinh vi, lực lượng công an đang tập trung điều tra triệt để các tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch chuyển tiền đáng ngờ. Gần đây, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan đến các ổ nhóm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.

Vén bức màn thủ đoạn tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” để rửa tiền

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 9/11 cho biết, thời gian qua, tội phạm rửa tiền đang có xu hướng gia tăng với nhiều vỏ bọc tinh vi, thường xuyên lợi dụng không gian mạng, các trang web đánh bạc trực tuyến và sự nhẹ dạ của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng chủ chốt gồm: Châu Quốc Việt (sinh năm 2002, trú tại Cà Mau), Trần Tuấn Hải (sinh năm 1983, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Huỳnh Văn Long (sinh năm 1981, trú tại Gia Lai) về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an ghi lời khai bị can trong vụ án. Ảnh: CA Ninh Bình

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng này đứng sau việc thành lập các công ty bình phong và trực tiếp điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến đặt tại khu vực Bavet (Campuchia). Để hợp thức hóa dòng tiền bẩn từ hoạt động cờ bạc, chúng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram... để đăng tin tuyển dụng với những lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ không cần kinh nghiệm, thu nhập hấp dẫn lên đến 1.000 USD/tháng”. Thực chất, đây là cái bẫy nhằm dụ dỗ người dân mở hàng loạt tài khoản ngân hàng cá nhân rồi giao quyền kiểm soát cho các đối tượng.

Khi dòng tiền từ người chơi đánh bạc được chuyển vào các tài khoản này, chủ tài khoản danh nghĩa bị buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và chuyển tiền theo đúng chỉ đạo của tội phạm. Thủ đoạn sử dụng tài khoản của nhiều người khác nhau để tạo ra các giao dịch chuyển tiền lòng vòng, phức tạp được chúng tính toán kỹ lưỡng nhằm qua mắt lực lượng chức năng, che giấu triệt để nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Công an mở rộng điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền nghi vấn

Từ vụ án trên, Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình đưa ra cảnh báo khẩn cấp: quá trình điều tra mở rộng hiện đang tập trung rà soát và truy vết toàn bộ các tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch chuyển tiền liên quan đến các đường dây tội phạm này. Bất kỳ cá nhân nào đứng tên mở tài khoản, cho mượn hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo đều sẽ bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc để làm rõ trách nhiệm pháp lý.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tự bảo vệ mình trước tội phạm rửa tiền, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Nâng cao cảnh giác tuyệt đối trước các lời mời chào tuyển dụng việc làm lương cao nhưng yêu cầu mở tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các lệnh chuyển tiền không rõ mục đích. Luôn kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp trước khi nhận việc.

Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, thẻ ATM dưới bất kỳ hình thức nào; không tiết lộ mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác.

Không đứng tên hộ thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản hoặc nhận/chuyển tiền khi không rõ nguồn gốc giao dịch, tránh vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho tội phạm.

Xử lý khôn ngoan khi có sự cố: Nếu tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được tiền từ người lạ hoặc phát sinh các giao dịch chuyển tiền bất thường, tuyệt đối không tự ý rút tiền, sử dụng hay chuyển tiếp mà phải nhanh chóng liên hệ với ngân hàng đồng thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Những cá nhân từng vô tình hay cố ý cho thuê, cho mượn tài khoản cần chủ động rà soát lại toàn bộ lịch sử giao dịch, lưu giữ các tài liệu liên quan và kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả pháp lý đáng tiếc.